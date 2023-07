Entre 22'000 et 25'000 personnes sont attendues au Bouveret (VS) pour célébrer la fête nationale ce lundi soir à coups de feux d'artifice. Le spectacle pyrotechnique, le seul du genre en Valais cette année, doit durer environ 20 minutes.

Le canton du Valais a décrété à la mi-juillet une interdiction générale de faire du feu en plein air sur tout son territoire et révoqué les autorisations de vente et de tir de feux d’artifice délivrées jusqu'alors. Mais Le Bouveret aura quand même le droit de présenter son spectacle.

«Les tirs sont réalisés au-dessus du lac pour éviter tout éventuelle retombée de flammes sur les terres», explique à Keystone-ATS Pierre Zoppelletto, président de la commune de Port-Valais qui regroupe les villages du Bouveret et des Evouettes. Des communes vaudoises lacustres feront de même.

D'autres options à l'étude

Pour autant, l'exécutif étudie d'autres options. «Pour l'instant, nous n'avons rien trouvé de moins polluants qui soient tout autant festifs», explique Pierre Zoppelletto. En matière de déchets la pollution d'un tel spectacle est faible et selon une étude de l’entreprise de feux d’artifice Sugyp SA, l’empreinte carbone de ceux du Bouveret est comparable à un voyage en avion entre Genève et Riyad, argue-t-il.

«Le coût de l'événement se situe cette année entre 140 et 160'000 francs, dont environ la moitié est destinée aux mesures de sécurité», précise Pierre Zoppelletto. Un investissement qui vaut la peine, ajoute-t-il, car les feux du Bouveret, ADN du village drainent toute la région et les retombées économiques pour les restaurants et les sociétés locales sont «excellentes».

Transports publics renforcés

Revers de la médaille, l'afflux de visiteuses et visiteurs provoque chaque année son lot de bouchons tant à l'aller qu'au retour. Pour tenter de décongestionner la route, un appel à utiliser les transports publics a une nouvelle fois été lancé. Plusieurs options ont été mises en place.

Les organisateurs ont prévu pour la première fois des trains à deux étages afin de doubler le nombre de passagers possibles à bord. Ces trains circulent selon l'horaire habituel tandis qu'un bus spécial part d'Aigle (VD) à 16h, explique Karen Chevrier, responsable de l'office du tourisme

Pour le retour, outre des trains à capacité augmentée, quatre bus spéciaux sont prévus pendant la nuit entre 23h45 et 3h30. Deux pour rejoindre Martigny (VS) et deux pour Aigle (VD).

Le lendemain pour récupérer

Le Bouveret célèbre la fête nationale le 31 juillet, depuis que le 1er août est un jour férié, relève encore Pierre Zoppelletto. Un moyen pour permettre à la foule «de vraiment faire la fête et de se remettre de ses émotions le lendemain».

zd, ats