Jusqu'à -28°C: températures glaciales et neige en fin de semaine!

Le mercure dégringole en ce début d'année. Les températures matinales se situeront largement au-dessous de zéro et l'atmosphère peinera à se réchauffer l'après-midi, malgré le soleil. La neige est annoncée en plaine jeudi.

Les petits matins seront frisquets cette semaine. Ce lundi, le mercure indiquait -18°C au Locle , -9°C à Sion et même -26°C ont été mesurés à la Jungfrau. Jusqu'à mercredi, MétéoSuisse annonce que les températures resteront au-dessous du zéro degré en toutes régions, même lors d'après-midis ensoleillés. À la Brévine, «la Sibérie de la Suisse», -30°C ont été relevés au plus froid de la nuit dernière.

C'est l’arrivée d’air polaire dans un courant du nord, qui provoque cette chute du mercure.

L'hiver n'est pas terminé: froid et neige sont au menu cette semaine. IMAGO/Pond5 Images

Sur les hauteurs, les températures s'annoncent glaciales: les thermomètres devraient indiquer, mardi et mercredi matin: -28°C à la Jungfrau (à 4158 m d'altitude) -23° à Saint-Moritz (1822 m) et -23°C au Mont Dolent (3819 m). En plaine, il fera -12°C à Berne mardi matin, -11°C à Sion et -18°C au Locle. La journée de mardi devrait être le pic de froid de la période.

La neige arrive jeudi

Jusqu'à mercredi, le temps devrait être généralement ensoleillé, annonce MétéoSuisse. Mais le ciel se couvrira alors en soirée et quelques faibles chutes de neige seront possibles depuis le Jura.

Jeudi, le temps sera le plus souvent très nuageux, avec quelques précipitations. La neige tombera d'abord jusqu'en plaine, puis la limite pluie-neige remontera vers 1200 m en cours d'après-midi au Nord des Alpes. Elle continuera toutefois à tomber à basse altitude en Valais central.

Les précipitations se poursuivront vendredi et la neige redescendra jusqu'à basse altitude en soirée. Avec cet épisode neigeux, les températures se radouciront quelque peu.