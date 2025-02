Ahmad al-Chareh a souligné mardi l'importance de l'unité du pays et du "monopole" des armes aux mains de l'Etat, plus de deux mois et demi après la chute de Bachar al-Assad (image d'illustration). ATS

Le président par intérim de la Syrie, Ahmad al-Chareh, a annoncé mardi à l'ouverture de la conférence du dialogue national qu'il mettrait en place une commission pour travailler sur la justice de transition. Il entend ainsi «rétablir les droits» des Syriens.

«Nous avons travaillé au cours des deux derniers mois pour poursuivre les auteurs de crimes contre les Syriens, et nous travaillerons à former une commission pour la justice de transition qui rétablira les droits des gens et, si Dieu le veut, leur rendra justice et traduira les criminels en justice», a-t-il déclaré devant des centaines de personnes assistant à la conférence.

Ahmad al-Chareh a également souligné l'importance de l'unité du pays et du «monopole» des armes aux mains de l'Etat. Selon lui, ce n'est pas «un luxe, mais un devoir et une obligation. La Syrie n'accepte pas la division, elle est un tout intégré et sa force réside dans son unité», a-t-il dit.