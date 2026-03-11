  1. Clients Privés
«Confusion» Justice : un revers cinglant pour Katy Perry

ATS

11.3.2026 - 05:17

Revers pour la pop-star américaine Katy Perry: une styliste australienne a obtenu mercredi le droit de vendre ses créations sous son nom de marque «Katie Perry», au terme d'années de procédure judiciaire.

Le tribunal a désavoué Katy Perry.
Le tribunal a désavoué Katy Perry.
ats

Keystone-SDA

11.03.2026, 05:17

11.03.2026, 07:20

La styliste, qui a donné son véritable nom à son entreprise, avait accusé la chanteuse de contrefaçon de marque et affirmé que celle-ci avait voulu s'opposer au dépôt de la marque avant même de devenir une célébrité mondiale.

Mais l'interprète de «I Kissed a Girl», «California gurls» ou «Firework» a argué que sa musique rencontrait déjà le succès lorsque la styliste commençait à vendre ses vêtements autour de 2008.

En 2024, un tribunal australien avait donné raison à la chanteuse – Katheryn Hudson à l'état-civil – et s'était prononcé contre le maintien de la marque déposée.

La Haute Cour australienne a finalement infirmé la décision et établi que tout risque de «confusion» était improbable avec la chanteuse, qui a conclu en décembre sa dernière tournée mondiale.

Un représentant de l'interprète a soutenu auprès de l'AFP que Katy Perry n'avait «jamais cherché à faire fermer» l'entreprise de la styliste australienne.

