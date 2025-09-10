Kamala Harris rompt le silence et règle ses comptes avec Biden

Kamala Harris rompt le silence: dans son nouveau livre, elle s'en prend à la décision de Joe Biden de se présenter une nouvelle fois en 2024 malgré la fatigue. Elle la qualifie d'«imprudence» et se distancie ainsi plus clairement que jamais de l'ancien président.

A la veille des élections présidentielles américaines, Kamala Harris a de nouveau fait la couverture du magazine de mode "Vogue". (photo d'archives) Mark Schiefelbein/AP/dpa

Petar Marjanović

Dans son nouveau livre, Kamala Harris règle pour la première fois ouvertement ses comptes avec la décision de Joe Biden de se lancer à nouveau dans la course à la Maison Blanche en 2024. Ces passages sont considérés comme sa prise de distance la plus claire à ce jour avec l'ancien président et jettent une lumière crue sur sa candidature, alors qu'il était visiblement fatigué.

Dans une pré-impression publiée par le magazine «The Atlantic», Harris décrit comment elle a elle-même lutté pour savoir si elle aurait dû déconseiller à Biden de se présenter à nouveau. «Aurais-je dû dire à Joe, pendant tous ces mois de panique croissante, qu'il devrait envisager de ne pas se présenter ? Peut-être», écrit-elle.

Harris critique la décision «d'ego» de Biden

Harris critique particulièrement le fait que Biden ait pris cette décision pratiquement seul. «Ce n'était pas un choix qui devait être laissé à l'ego d'un individu, aux ambitions d'un individu. Cela aurait dû être plus qu'une décision personnelle», constate-t-elle. Elle fait ainsi directement allusion aux discussions houleuses qui ont précédé le retrait de Biden en juillet 2024.

«Était-ce de la décence ou de l'inconscience ? Rétrospectivement, je pense que c'était de l'imprudence.» Kamala Harris Ancienne vice-présidente des États-Unis

Comme le rapporte «The Atlantic», Harris décrit les mois précédant le retrait de Biden comme une période de doute croissant dans le cercle proche du président. Biden est certes resté «un homme politique expérimenté et intelligent», mais son âge l'a de plus en plus freiné. A 81 ans, «Joe s'est fatigué», son âge s'est manifesté par des trébuchements physiques et linguistiques. «Dans son pire jour, il était plus compétent que Donald Trump dans son meilleur jour», constate-t-elle néanmoins.

Pour Harris elle-même, le sujet était délicat. Toute allusion à la démission de Biden aurait eu l'effet d'un égoïsme ou d'une déloyauté. A la Maison Blanche, on s'est donc longtemps rassuré en disant: «C'est la décision de Joe et de Jill». Aujourd'hui, Harris appelle cela de la «recklessness» - de l'insouciance.

Ces descriptions sont tirées du livre «107 Days» de Harris, qui paraîtra le 23 septembre chez Simon & Schuster. Elle y retrace les semaines dramatiques entre le retrait de Biden et son propre lancement dans la campagne électorale. Harris partira ensuite en tournée avec son livre, en faisant notamment escale à Londres.