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Kanpai! Un saké fermenté dans l’espace vendu près de 600’000 euros

ATS

30.4.2026 - 17:33

Une petite bouteille de saké japonais, élaboré à partir d'une macération fermentée dans l'espace, s'est vendue pour l'équivalent d'environ 600'000 euros, a indiqué cette semaine un célèbre brasseur nippon. Il rêve de pouvoir un jour en brasser un sur la Lune.

Le saké a été brassé dans la Station spatiale ISS.
Le saké a été brassé dans la Station spatiale ISS.
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 17:33

30.04.2026, 17:51

Brasseur historique de saké au Japon, Dassai s'est associé au groupe nippon d'aéronautique et d'ingénierie Mitsubishi Heavy Industries (MHI) pour concevoir un équipement de brassage spécialisé et l'envoyer à la Station spatiale internationale (ISS) avec les ingrédients nécessaires au saké.

Le processus de fermentation alcoolique a été mené en novembre dans des installations de l'ISS qui reproduisaient la gravité lunaire, ont déclaré les deux entreprises dans un communiqué conjoint daté de mardi.

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La macération a ensuite été renvoyée sur Terre en février et a été raffinée en mars au Japon en 116 millilitres de saké, un alcool typiquement nippon issu de la fermentation du riz.

La boisson a été transvasée dans une bouteille de 100 millilitres, qui a été vendue à un particulier pour le prix de 110 millions de yens (587'000 euros), taxes comprises. Cet acheteur a souhaité garder l'anonymat.

Pour le développement spatial

Les 16 millilitres restants ont servi à des tests de dégustation. La boisson «présente une acidité marquée. Elle offre une saveur de saké robuste et bien équilibrée», a confié à l'AFP une porte-parole de Dassai.

Les recettes de la vente seront reversées pour soutenir les efforts du Japon en matière de développement spatial, ont indiqué les deux entreprises.

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«Ce résultat démontre expérimentalement que la production de saké est réalisable même dans des conditions de gravité lunaire, en utilisant un procédé comparable à celui de la Terre», ont-elles ajouté.

Dassai rêve désormais de pouvoir brasser du saké sur la Lune d'ici 2050, histoire «d'améliorer la qualité de vie des futurs résidents lunaires».

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