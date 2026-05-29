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«Pas de raisons claires de l'interdire» Kanye West autorisé à se produire aux Pays-Bas

ATS

29.5.2026 - 15:15

Le rappeur américain Kanye West, dont les concerts ont été interdits dans plusieurs salles européennes en raison de propos antisémites controversés, pourrait se produire aux Pays-Bas pour deux concerts en juin, ont annoncé des responsables vendredi.

Kanye West doit se produire à Arnhem (est du pays) les 6 et 8 juin – cette dernière date correspondant à l'anniversaire du rappeur.
Kanye West doit se produire à Arnhem (est du pays) les 6 et 8 juin – cette dernière date correspondant à l'anniversaire du rappeur.
sda

Keystone-SDA

29.05.2026, 15:15

L'artiste de 48 ans, également connu sous le nom de Ye, a suscité une vive indignation avec des propos glorifiant le dirigeant nazi Adolf Hitler et pour des tirades antisémites qu'il a imputées à des phases maniaques de son trouble bipolaire.

Le maire de la ville d'Arnhem (est du pays), Ahmed Marcouch, a accordé un permis pour que les concerts de juin aient lieu malgré ce qu'il a qualifié de «déclarations répréhensibles faites par l'artiste par le passé». La majorité de la Chambre des représentants néerlandaise avait réclamé que le rappeur se voie refuser l'entrée dans le pays.

Mais le ministre de l'Asile et de la Migration, Bart van den Brink, a fait valoir qu'il n'existait aucun fondement juridique pour lui interdire l'accès aux Pays-Bas. Il faut «des raisons claires pour interdire l'entrée de votre pays à des personnes» et elles n'ont pas été trouvées «dans les analyses qui ont été menées», a déclaré M. Van den Brink.

Kanye West doit se produire à Arnhem les 6 et 8 juin – cette dernière date correspondant à l'anniversaire du rappeur. Il est également prévu qu'il se produise à Istanbul le 30 mai.

Ses déclarations fracassantes, sa chanson «Heil Hitler» l'an passé, la mise en vente de t-shirts siglés d'une croix gammée sur son site web ont suscité des réactions hostiles contre sa tournée européenne.

En avril, le gouvernement britannique lui a interdit d'entrer dans le pays pour des dates prévues en juillet, obligeant les organisateurs d'un festival à annuler l'événement.

Une semaine plus tard, le rappeur a reporté un concert à Marseille, dans le sud-est de la France, face à l'opposition des autorités de la ville et du gouvernement français.

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En Pologne, son concert prévu le 19 juin dans un stade a été annulé, après des critiques du gouvernement. La ministre polonaise de la Culture Marta Cienkowska a dénoncé sa «promotion du nazisme», une impossibilité dans un pays «où l'on assassinait des gens dans les camps d'extermination nazis allemands».

Il doit également se produire dans la capitale albanaise, Tirana, le 11 juillet, puis à Prague le 25 juillet. De son côté, le club de football suisse FC Bâle a indiqué à l'AFP avoir décliné une proposition d'accueillir un concert de Kanye West.

En janvier, l'artiste américain s'était défendu dans le Wall Street Journal: «Je ne suis pas un nazi ni un antisémite» et «J'aime le peuple juif».

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