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Musique Kanye West se produira en Albanie en juillet

ATS

2.5.2026 - 14:10

Le rappeur américain Kanye West se produira en concert en juillet à Tirana, a annoncé samedi à l'AFP le ministre albanais de la Culture, Blendi Gonxhe, se félicitant que son pays soit en passe de devenir une «destination pour les grands événements culturels».

Le rappeur américain, également connu sous le nom de Ye, est connu pour glorifier Adolf Hitler et pour ses diatribes antisémites et haineuses, qu'il impute à son trouble bipolaire.
Le rappeur américain, également connu sous le nom de Ye, est connu pour glorifier Adolf Hitler et pour ses diatribes antisémites et haineuses, qu'il impute à son trouble bipolaire.
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.05.2026, 14:10

Ce concert, programmé le 11 juillet, «marque une nouvelle étape pour faire de l'Albanie une destination pour les grands événements culturels», a estimé le ministre.

Une structure spéciale est en cours de construction pour le concert, afin d'accueillir 60'000 personnes.

Le rappeur américain, également connu sous le nom de Ye, est connu pour glorifier Adolf Hitler et pour ses diatribes antisémites et haineuses, qu'il impute à son trouble bipolaire.

La tournée qu'il préparait en Europe en juin et juillet est sérieusement perturbée, en raison de ses propos, de ses actions et de ses chansons controversés.

Ses concerts prévus à Londres et en Pologne ont été annulés, ainsi qu'un projet de concert à Bâle, en Suisse.

Le Royaume-Uni a indiqué avoir interdit l'entrée du territoire au chanteur, ce qui a entraîné l'annulation d'un festival de musique à Londres où il devait se produire trois soirs en juillet.

En Pologne, les gestionnaires du stade où le rappeur devait se produire le 19 juin ont également annulé l'événement.

Pour la France, Kanye West a annoncé lui-même le report de son concert prévu le 11 juin à Marseille, face à l'opposition des autorités de la ville et du gouvernement.

Le musicien de 48 ans, autrefois célébré pour son écriture musicale originale et ses productions à succès, a perdu ces dernières années de nombreux fans et plusieurs contrats commerciaux après des propos antisémites et racistes.

Il avait notamment affirmé en 2023 qu'il «adorait les nazis», mis en vente un t-shirt orné d'une croix gammée sur son site web et sorti en mai 2025 un titre baptisé «Heil Hitler», interdit par les principales plateformes de streaming.

En 2025, l'artiste aux 24 Grammys avait diffusé une chanson à la gloire d'Hitler le 8 mai, date du 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

Kanye West doit cependant se produire en concert à Prague, en République Tchèque, le 25 juillet.

Les Pays-Bas n'ont pas prévu d'interdire ses concerts prévus les 6 et 8 juin à Arnhem (est), arguant qu'un risque potentiel pour l'ordre public ou la sécurité nationale était nécessaire pour justifier une interdiction.

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