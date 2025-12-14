  1. Clients Privés
Acte antisémite Karin Keller-Sutter se dit solidaire avec les victimes à Sydney

ATS

14.12.2025 - 14:56

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a condamné l'attaque terroriste contre une fête juive sur la plage de Bondi dimanche à Sydney. La Suisse exprime sa solidarité avec les victimes.

Karin Keller-Sutter a expliqué que la Suisse rejetait toute forme de violence, de haine et d'antisémitisme (photo prétexte).
Karin Keller-Sutter a expliqué que la Suisse rejetait toute forme de violence, de haine et d'antisémitisme (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

14.12.2025, 14:56

14.12.2025, 15:00

La Suisse rejette fermement toute forme de violence, d'antisémitisme et de haine, a rappelé Karin Keller-Sutter sur X. La Confédération exprime sa solidarité avec les victimes et leurs familles après l'attentat terroriste perpétré sur la célèbre plage de Bondi, a-t-elle poursuivi.

Douze personnes,dont un agresseur, ont été tuées lors de cette attaque contre une fête juive dans la métropole australienne de Sydney, selon les chiffres officiels. L'attaque, qui a eu lieu le premier jour de la fête Hanouka, visait la communauté juive, a précisé le premier ministre de la région de Nouvelle-Galles du sud Chris Minns.

L'un des assaillants a été tué, selon les autorités. Les forces de l'ordre ont indiqué que 29 personnes, dont deux policiers, avaient été hospitalisées.

«Acte terroriste». Des dirigeants internationaux dénoncent l'attaque «antisémite»

«Acte terroriste»Des dirigeants internationaux dénoncent l'attaque «antisémite»

