Karine Le Marchand a confié à TV Magazine qu'elle avait reproché au ministre de la Justice de ne pas avoir respecté la règle du jeu en matière de préséance télévisuelle. Cela l'a « énervée», a confié l'animatrice de l'émission Une ambition intime.

Alors que l'animatrice de L'amour est dans le pré fait son retour dans une émission politique avec Ambition intime, qui sera diffusée le 1er juin sur M6, elle a interviewé quatre personnalités politiques de bords différents. Jordan Bardella, Sandrine Rousseau, Fabien Roussel, « qui ont émergé depuis la dernière élection», et Gérald Darmanin, implanté dans le paysage politique depuis plus longtemps.

Dans cette émission, chaque invité doit montrer une face plus personnelle que politique. Cependant le ministre de la Justice, ex-ministre de l'Intérieur, a fait à l'animatrice ce que l'on désignait avant sous le terme « coup de Trafalgar». S'il a accepté l'invitation de Karine Le Marchand, qu'il connait dans le privé, il a également accepté celle d'un autre journaliste, Guillaume Pley qui officie sur Internet avec un programme, Legend, qui fonctionne sur le même concept et est très regardé.

Or l'émission concurrente, qui dure plus de deux heures et demie, a déjà été publiée il y a deux semaines et a été vue près de 800.000 fois. De quoi rendre furieuse Karine Le Marchand, qui ne s'est pas privée de le faire savoir au ministre!

« Je me suis d'ailleurs disputée avec lui à ce propos. Il s'est confié sur YouTube dans le format Legend de Guillaume Pley avant qu'Une ambition intime ne soit diffusée. La moindre des choses aurait été d'attendre, ça m'a énervée!» a indiqué Karine Le Marchand à TV Magazine.