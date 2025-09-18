Elle est la première Miss Italie à porter cet «accessoire» – «Cela me rend unique»

Katia Buchicchio est entrée dans l'histoire en devenant la première Lucanienne lauréate de Miss Italie. C'est son authenticité et son naturel qui ont séduit le jury. En effet, la reine a défilé sur le podium du concours avec un sourire éclatant... et un appareil dentaire: «Je me sens bien dans mon corps et je n'en ai pas honte», a-t-elle déclaré.

Katia Buchicchio est Miss Italie 2025 (en photo avec Patrizia Mirigliani, marraine du concours). IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Alessia Moneghini

Katia Buchicchio, 18 ans, originaire d'Anzi, dans la province de Potenza (Basilicate), a marqué un moment historique en remportant le titre de Miss Italie 2025.

Comme l'écrit «LacityMag», c'est la première fois en 86 ans qu'une candidate de la Basilicate remporte ce titre. La cérémonie de couronnement s'est déroulée au PalaSavelli de Porto San Giorgio.

Après la proclamation, Katia a exprimé son incrédulité et sa joie: «Je suis pleine d'excitation et d'adrénaline. La sensation est indescriptible, c'est comme un rêve».

Malgré sa détermination, elle a admis qu'elle avait aussi des doutes : «Je me suis regardée dans le miroir et j'ai réalisé. Je suis une personne très déterminée, mais les incertitudes sont aussi là pour moi».

Bien dans son corps

Le jury a apprécié la combinaison de la beauté, de l'authenticité et de la personnalité de Katia. «Si je suis arrivée ici, c'est parce que je suis restée moi-même. Sur scène, j'ai dansé, j'ai ri, je n'ai pensé à rien. Je voulais montrer la vraie Katia, solaire et pleine de ressources», a-t-elle déclaré.

Elle a également fait part de sa surprise d'avoir atteint les étapes finales de la compétition: «Lors des préfinales, j'ai regardé autour de moi et il y avait tellement de filles talentueuses. Je ne m'attendais pas à entrer dans les huit premières, ni dans les trois premières. Là, j'ai compris que tout était possible».

Le fait que Katia soit la première Miss Italie à porter un appareil dentaire est un aspect distinctif de sa victoire. «Cela ne me dérange pas du tout, explique-t-elle, au contraire, je suis heureuse de mon sourire, il me rend unique. Et je sais que j'ai un physique différent des autres Miss, plus rond. Mais je me sens bien dans mon corps et je n'en ai pas honte».

Une beauté authentique

Patrizia Mirigliani, marraine de Miss Italie, analyse la victoire de Katia: «À une époque marquée par les conflits et les tensions, le jury a peut-être aussi voulu récompenser cela: une féminité rassurante, qui rappelle les Miss de l'après-guerre».

Avec son sourire «imparfait» et son naturel, la nouvelle reine a montré qu'aujourd'hui la beauté n'est pas qu'une question de mensurations ou de corps sculptés, mais aussi d'authenticité et de fierté de soi.

La rédactrice a rédigé cet article avec l'aide de l'IA.