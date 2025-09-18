Elle est la première Miss Italie à porter cet «accessoire» – «Cela me rend unique»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Concours de beauté Elle est la première Miss Italie à porter cet «accessoire» – «Cela me rend unique»

ai-scrape

18.9.2025 - 08:45

Katia Buchicchio est entrée dans l'histoire en devenant la première Lucanienne lauréate de Miss Italie. C'est son authenticité et son naturel qui ont séduit le jury. En effet, la reine a défilé sur le podium du concours avec un sourire éclatant... et un appareil dentaire: «Je me sens bien dans mon corps et je n'en ai pas honte», a-t-elle déclaré.

Katia Buchicchio est Miss Italie 2025 (en photo avec Patrizia Mirigliani, marraine du concours).
Katia Buchicchio est Miss Italie 2025 (en photo avec Patrizia Mirigliani, marraine du concours).
IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Alessia Moneghini

18.09.2025, 08:45

18.09.2025, 10:04

Katia Buchicchio, 18 ans, originaire d'Anzi, dans la province de Potenza (Basilicate), a marqué un moment historique en remportant le titre de Miss Italie 2025.

Comme l'écrit «LacityMag», c'est la première fois en 86 ans qu'une candidate de la Basilicate remporte ce titre. La cérémonie de couronnement s'est déroulée au PalaSavelli de Porto San Giorgio.

Après la proclamation, Katia a exprimé son incrédulité et sa joie: «Je suis pleine d'excitation et d'adrénaline. La sensation est indescriptible, c'est comme un rêve».

Malgré sa détermination, elle a admis qu'elle avait aussi des doutes : «Je me suis regardée dans le miroir et j'ai réalisé. Je suis une personne très déterminée, mais les incertitudes sont aussi là pour moi».

Bien dans son corps

Le jury a apprécié la combinaison de la beauté, de l'authenticité et de la personnalité de Katia. «Si je suis arrivée ici, c'est parce que je suis restée moi-même. Sur scène, j'ai dansé, j'ai ri, je n'ai pensé à rien. Je voulais montrer la vraie Katia, solaire et pleine de ressources», a-t-elle déclaré.

Elle a également fait part de sa surprise d'avoir atteint les étapes finales de la compétition: «Lors des préfinales, j'ai regardé autour de moi et il y avait tellement de filles talentueuses. Je ne m'attendais pas à entrer dans les huit premières, ni dans les trois premières. Là, j'ai compris que tout était possible».

Le fait que Katia soit la première Miss Italie à porter un appareil dentaire est un aspect distinctif de sa victoire. «Cela ne me dérange pas du tout, explique-t-elle, au contraire, je suis heureuse de mon sourire, il me rend unique. Et je sais que j'ai un physique différent des autres Miss, plus rond. Mais je me sens bien dans mon corps et je n'en ai pas honte».

Une beauté authentique 

Patrizia Mirigliani, marraine de Miss Italie, analyse la victoire de Katia: «À une époque marquée par les conflits et les tensions, le jury a peut-être aussi voulu récompenser cela: une féminité rassurante, qui rappelle les Miss de l'après-guerre».

Avec son sourire «imparfait» et son naturel, la nouvelle reine a montré qu'aujourd'hui la beauté n'est pas qu'une question de mensurations ou de corps sculptés, mais aussi d'authenticité et de fierté de soi.

La rédactrice a rédigé cet article avec l'aide de l'IA.

Les plus lus

L'ado retrouvée morte dans le coffre de la voiture de D4vd a été identifiée
Les révélations explosives de la légende du tennis Björn Borg !
Elle est la première Miss Italie à porter cet «accessoire» – «Cela me rend unique»
Le souffle de la colère sociale réinvestit la rue en France
La police vaudoise met en garde les détenteurs d'armes à feu
Pascal Praud outré: «C'est une déclaration de guerre» et «c'est une honte»