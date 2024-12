Il y a 25 ans, la tempête Lothar frappait la Suisse, faisant 14 morts

Keystone-ATS vous souhaite un excellent début de journée et vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La tempête a renversé une grue de chantier et endommagé une maison fraîchement rénovée à Rüschlikon, près de Zurich, le 26 décembre 1999. KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

Les points forts du jour

TSUNAMI: Vingt ans après le tsunami le plus meurtrier de l'histoire récente, survivants et proches de victimes se recueillent jeudi dans les pays de l'océan Indien, où plus de 220'000 personnes ont péri, dont 113 Suisses. Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,1 au large de la côte ouest de l'île indonésienne de Sumatra engendrait d'énormes vagues balayant l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde, la Thaïlande et neuf autres pays de l'océan Indien, avec des victimes jusqu'en Somalie. A leur vitesse maximale, les déferlantes se sont déplacées à près de 800 km/h et ont atteint jusqu'à 30 mètres de haut.

HOCKEY SUR GLACE: La 96e édition de la Coupe Spengler commence jeudi à Davos (GR), comme chaque 26 décembre. Fribourg-Gottéron, qui participe pour la troisième fois à la plus ancienne compétition internationale de clubs de hockey sur glace, sera opposé à partir de 15h10 au HC Dynamo Pardubice. En soirée, dès 20h15, le tenant du titre, le HC Davos, affrontera la Team Canada.

HOCKEY SUR GLACE: La sélection suisse des moins de 20 ans (M20) débute jeudi à Ottawa, au Canada, son parcours dans le championnat du monde M20 de hockey sur glace contre la République tchèque. Pour la deuxième fois de suite, c'est Marcel Jenni qui dirige l'équipe helvétique. Il y a un an, la Suisse avait manqué de peu sa première demi-finale depuis 2019. La troupe de Marcel Jenni s'était inclinée 3-2 après les prolongations face à la Suède.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): décès de l'homme politique allemand Wolfgang Schäuble, à l'âge de 81 ans. Membre de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), cet «animal politique» a été ministre pendant plusieurs années et président du Parlement de 2017 à 2021. Il a joué un rôle déterminant dans la négociation du traité de l'unification allemande. Il était paraplégique depuis un attentat dont il a été victime en 1990.

- Il y a 5 ans (2019): décès du compositeur américain Jerry Herman. Il a écrit la musique de comédies musicales à succès comme «Hello, Dolly!», «Mame» et «La Cage aux Folles».

- Il y a 10 ans (2014): mise en service de la ligne de train rapide Lanzhou-Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine. Longue de 1777 kilomètres, elle permet de réduire la durée du voyage de 40 heures à environ 12 heures.

- Il y a 20 ans (2004): séisme sous-marin de magnitude 9,1 au large de l'île indonésienne de Sumatra. Il provoque un tsunami qui dévaste une dizaine de pays d'Asie du Sud-Est, faisant au total 230'000 morts, dont 170'000 en Indonésie. Plus d'une centaine de Suisse figurent parmi les victimes.

- Il y a 20 ans (2004): répétition du second tour de l'élection présidentielle en Ukraine. Viktor Iouchtchenko, principal dirigeant de la révolution orange, est élu président face au premier ministre Viktor Ianoukovitch.

- Il y a 25 ans (1999): la tempête Lothar frappe la Suisse, faisant 14 morts, arrachant 15 millions d'arbres et provoquant pour près de deux milliards de francs de dégâts matériels.

Des curieux observent les dalles du quai de Lutry souflées par la tempête qui a fait rage sur les bords du Lac Léman, le 26 décembre 1999. KEYSTONE

- Il y a 30 ans (1994): une unité spéciale française met fin à un détournement d'avion à l'aéroport de Marseille, initié deux jours plus tôt à Alger par quatre terroristes du groupe islamique armé (GIA). Les quatre terroristes sont tués après avoir abattu quatre passagers.

Le dicton du jour

«À la Saint-Étienne, les jours croissent d'une aiguillée de laine».