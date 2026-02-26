Crans-Montana: L'Office fédéral de la justice aurait «manqué de respect» aux Italiens

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Beatrice Pilloud, procureure générale du canton du Valais, à droite, et Francesco Lo Voi, procureur général de Rome, s'expriment lors d'une conférence de presse après leur rencontre entre les procureurs du canton du Valais et d'Italie à la suite de l'incendie mortel qui a ravagé le bar « Le Constellation » à Crans-Montana, à Berne, en Suisse, le jeudi 19 février 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: L'Iran et les Etats-Unis se retrouvent ce jeudi à Genève pour de nouvelles discussions indirectes de la dernière chance sur le nucléaire iranien avant de possibles frappes américaines. Les émissaires du président américain Donald Trump en profiteront aussi pour voir le chef négociateur ukrainien Roustem Oumerov.

SERVICE DE RENSEIGNEMENT: Le nouveau directeur du Service de renseignement de la Confédération tire un bilan après ses premiers mois en fonction. Serge Bavaud présentera un état des lieux, exposera les mesures engagées et définira ses priorités pour l'avenir du service. Son prédécesseur Christian Dussey avait annoncé sa démission en fin février 2025 dans un contexte tendu et peu après l'annonce du départ de la cheffe du Département de la défense Viola Amherd.

CINEMA: Qui remportera le César du meilleur film cette année? Les amateurs le découvriront jeudi lors de la 51e cérémonie des César.

D'après le nombre de nominations (10) et l'avis de nombreux critiques, «Nouvelle Vague», hommage d'un cinéaste américain Richard Linklater à «À bout de souffle», film culte de Jean-Luc Godard, tourné à Paris en 1959, pourrait gagner la plus haute distinction. Le réalisateur a fait le pari de la reconstitution en noir et blanc, et de confier la responsabilité d'incarner François Truffaut, Claude Chabrol, Jean-Paul Belmondo ou encore Jean Seberg à de jeunes comédiens inconnus.

FOOTBALL: Le Lausanne-Sport accueille le Sigma Olomouc jeudi (à 21h) avec l'ambition de poursuivre son aventure en Conference League. Les Vaudois doivent remporter ce play-off retour pour rallier les 8es de finale. Le match nul presque inespéré ramené de Tchéquie jeudi dernier (1-1) place le LS en position favorable. Les Lausannois doivent assumer un statut de favori dans leur enceinte de la Tuilière (21h00), là où ils n'ont encore jamais perdu cette saison sur la scène européenne. Mais pour espérer disputer la «vraie» phase à élimination directe de la C4, et affronter l'AEK Larnaca ou Mayence en 8es de finale, les joueurs de Peter Zeidler devront hausser le curseur par rapport au match aller.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA: La rencontre entre les autorités judiciaires suisses et italiennes ne se serait pas déroulée de manière harmonieuse, selon des informations de la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Les représentants de l’Office fédéral de la justice auraient fait preuve d’un manque de respect envers les cinq invités italiens, a déclaré une source officielle italienne au journal. La délégation aurait donc failli interrompre la réunion prématurément.

Toujours selon cette source, l’Office fédéral de la justice aurait refusé une demande de l’Italie visant à créer une équipe commune d’enquête. Sollicité par la NZZ, l’Office s'est peu exprimé sur le fond, rappelant que la réunion à Berne revêtait un caractère confidentiel et n’avait pas vocation à être communiquée au public.

DISCRIMINATIONS: Relayée par le site d'informations watson.ch, une étude de Migros et Novo Nordisk, menée par YouGov auprès de 1000 personnes en Suisse, montre l’ampleur des préjugés liés au poids. Parmi les personnes obèses (IMC >30), près de 50% disent avoir subi une discrimination; 75% des répondants en ont été témoins ou victimes. 43% des personnes en surpoids déclarent une baisse de confiance en soi.

Un sentiment qui touche surtout les 18–29 ans qui avouent ressentir du stress et/ou de la honte. 85% des obèses ont tenté de maigrir; 15% d'entre eux ont utilisé des médicaments pour ce but, alors que les changements alimentaires restent majoritaires.

AGRICULTURE: La Commission de gestion du Conseil national souhaite se pencher sur une décision controversée concernant un pesticide prise par le ministre de l’Environnement Albert Rösti, relève le Blick. La présidente de la commission, Priska Wismer-Felder (Le Centre/LU), n’aurait toutefois ni confirmé ni infirmé cette information au journal.

Il s’agit concrètement du pesticide Deltaméthrine. À la suite de mesures préoccupantes relevées dans la rivière Wyna, dans le canton de Lucerne, un durcissement des valeurs limites avait été envisagé. Le Conseil fédéral y aurait toutefois renoncé, sur proposition de M. Rösti. La SRF avait auparavant révélé que l’Office fédéral de la justice avait exprimé des réserves juridiques quant à la procédure adoptée.

POLEMIQUE: L’entraîneur de l’équipe nationale féminine suisse de hockey sur glace, Colin Muller, a qualifié d’«indigne» le comportement de l’équipe masculine américaine dans une interview à la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Les deux équipes américaines ont remporté l’or aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. Après leur victoire, les hommes ont ri dans le vestiaire d’une déclaration du président américain Donald Trump.

D’après les images d'une vidéo tournée dans le vestiaire et relayée sur les réseaux sociaux, M. Trump était intervenu par téléphone portable et avait invité les joueurs à son discours sur l’état de l’Union. «Je dois vous dire que nous devons emmener l’équipe féminine avec nous, vous le savez», a-t-il déclaré indiquant que sinon, il ferait probablement l’objet d’une procédure de destitution. Cette déclaration avait provoqué les rires des joueurs.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): Le Haut-Valaisan Gianni Infantino est élu président de la Fifa, succédant à Sepp Blatter.

- Il y a 20 ans (2006): La grippe aviaire atteint la Suisse. Le virus H5N1, dangereux pour l'homme, est découvert chez un canard plongeur retrouvé mort à Genève et un cygne sur les bords du lac de Constance.

- Il y a 125 ans (1901): Publication du premier roman de l'écrivain allemand Thomas Mann, «Buddenbrooks».

- Il y a 180 ans (1846): Naissance de Buffalo Bill, chasseur, officier et trappeur, cofondateur du show-business moderne. Il est décédé en 1917.

Le dicton du jour

Quand il tonne en février, il faut monter les tonneaux au grenier