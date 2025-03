blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

CRIMINALITÉ: L'Office fédéral de la statistique (OFS) et plusieurs cantons publient lundi comme chaque année la statistique policière de la criminalité. L'an dernier, les bilans pour 2023 révélaient une augmentation des infractions pénales au niveau national pour la deuxième année consécutive, de 14% sur un an. Ce sont surtout les vols de valeurs dans les véhicules qui avaient explosé, de plus de 70%. Les tentatives d'homicide (+17,4%) ainsi que le nombre de lésions corporelles graves (+15,5%) s'étaient aussi multipliées.

JUSTICE: La Cour pénale neuchâteloise va rendre son verdict lundi après-midi dans le cadre du procès qui oppose le groupe horloger Swatch à des ex-cadres et à un homme d'affaires français, établi au Vietnam. En première instance, les prévenus avaient été acquittés de gestion déloyale aggravée. La corruption était quant à elle prescrite.

UKRAINE: La Russie et les Etats-Unis se retrouvent lundi en Arabie saoudite pour des négociations, qualifiées d'emblée de «difficiles» par le Kremlin, visant à instaurer une trêve partielle en Ukraine après plus de trois ans d'offensive russe. Le président américain Donald Trump, dont le rapprochement avec son homologue russe Vladimir Poutine a rebattu les cartes, affirme vouloir mettre fin aux hostilités.

Avant les discussions de lundi avec les Russes, les émissaires américains ont rencontré dimanche à Ryad, jusque tard dans la nuit, des responsables ukrainiens. «La discussion a été productive et ciblée. Nous avons abordé des points-clés, notamment l'énergie», a rapporté le ministre ukrainien de la défense.

FRANCE: L'acteur français le plus connu, Gérard Depardieu, est jugé à partir de lundi à Paris suite à des accusations d'agressions sexuelles par deux femmes lors du tournage d'un film de Jean Becker en 2021. L'audience doit débuter à 13h30 et se poursuivre au moins mardi devant le tribunal correctionnel. Le comédien de 76 ans a été accusé de comportements identiques par une vingtaine de femmes, mais plusieurs procédures ont été classées pour cause de prescription des faits.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 24 mars, c'est aujourd'hui la journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme et pour la dignité des victimes. Cette célébration annuelle rend hommage à la mémoire de l'archevêque Óscar Arnulfo Romero, assassiné le 24 mars 1980 et qui s'était activement engagé à dénoncer les violations des droits de l'homme des personnes les plus vulnérables du Salvador. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 24 mars, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Elle vise à mieux faire connaître les conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette maladie. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

ÉNERGIE: L'entreprise suisse Astrostrom veut déployer des panneaux solaires dans l'espace pour alimenter en électricité la Terre, rapportent lundi La Liberté et Le Courrier. Son projet, soutenu par l'agence spatiale européenne ESA, propose d'installer une usine de panneaux solaires sur la Lune. «Notre idée est d'utiliser des robots autonomes pour extraire du sulfure de fer et du soufre des roches lunaires, afin de fabriquer des panneaux photovoltaïques lunaires, légers et flexibles», explique le directeur de l'entreprise, Arthur Woods.

Les panneaux solaires seraient ensuite assemblés en apesanteur pour créer un satellite solaire, ajoute-t-il. «Cette méthode permettrait de réduire considérablement les contraintes liées à la capacité de lancement des fusées et les impacts environnementaux».

ÉNERGIE: L'opposition à la construction d'un nouveau barrage hydroélectrique au pied du glacier du Gorner (VS), au-dessus de Zermatt (VS), se renforce, constatent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Alors que jusqu'à présent, c'étaient surtout les organisations environnementales qui étaient opposées au projet, des guides de montagne locaux, des hôteliers et des experts de la branche ont fait part de leurs inquiétudes.

De nombreuses questions restent en suspens. L'entreprise électrique Grande Dixence SA, à l'origine du projet, n'a par exemple pas encore publié de plans de construction. Dans un entretien à la Neue Zürcher Zeitung, le ministre suisse de l'énergie Albert Rösti assure que la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage a laissé entrevoir la possibilité de «collaborer de manière constructive» au projet.

IA: L'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT) a lancé il y a cinq mois un essai d'intelligence artificielle (IA) pour le Conseil fédéral, indiquent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Baptisé IA Gov-GPT, le programme fonctionne de manière similaire à Chat-GPT. Des directeurs d'offices fédéraux ainsi que des chefs de secrétariats d'Etat y ont également accès.

L'IA peut être alimentée avec des informations jusqu'au niveau «confidentiel». Seuls les contenus classés «secrets» sont interdits. L'IA est exploitée dans un «environnement spécialement sécurisé dans les propres centres de calcul de l'administration fédérale», explique dans les journaux l'OFIT.

UKRAINE: La directrice de la Croix-Rouge suisse Nora Kronig Romero n'exclut pas dans le journal Blick de lundi une détérioration de la situation en Ukraine malgré les négociations en vue d'une trêve partielle. C'est pourquoi le droit international humanitaire est d'autant plus important, rappelle-t-elle. «S'il se passe quelque chose sur le plan politique, il peut se passer encore beaucoup de choses sur le plan militaire. Cela pourrait signifier des victimes supplémentaires».

Si les discussions politiques au niveau international laissent entrevoir des évolutions imminentes, la responsable se dit très sceptique quant à la possibilité d'arriver à un cessez-le-feu.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 24.03.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): les jeux Olympiques d'été de Tokyo sont reportés à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

- Il y a 5 ans (2020): décès de l'auteur de bandes dessinées français Albert Uderzo, père d'"Astérix» avec René Goscinny.

- Il y a 10 ans (2015): crash d'un Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings dans les Alpes françaises, provoquant la mort de 150 personnes. Le copilote a volontairement provoqué la chute de l'avion.

- Il y a 30 ans (1995): les chambres fédérales approuvent la loi sur l'égalité, 14 ans après l'adoption de l'article constitutionnel «Droits égaux pour l'homme et la femme».

- Il y a 50 ans (1975): naissance de l'actrice française Frédérique Bel ("Camping», «Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?», «L'étudiante et Monsieur Henri").

- Il y a 85 ans (1940): naissance du peintre, dessinateur et sculpteur tessinois Gianfredo Camesi.

- Il y a 90 ans (1935): naissance de l'écrivain et journaliste alémanique Peter Bichsel. Il est décédé le 15 mars dernier.

Le dicton du jour

«C'est en mars que le printemps chante et que le rhumatisme augmente».