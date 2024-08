blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a enregistré jusqu'à ce jour 294 cas de dengue cette année. (image d'illustration) IMAGO/CHROMORANGE

ATS

Les points forts du jour

JAPON: Après la Mongolie, la présidente de la Confédération poursuit son voyage vers le Soleil levant et arrive ce lundi au Japon. Viola Amherd échangera d'abord avec des représentants des autorités régionales à Shinagawa, un district de la préfecture de Tokyo qui est jumelé avec Genève. Mercredi elle s’entretiendra avec le premier ministre Fumio Kishida et le ministre de la Défense Minoru Kihara. Les discussions seront consacrées à la célébration de l’anniversaire des relations bilatérales notamment.

ECOLE: Dans le canton de Berne, la nouvelle année scolaire s’ouvre le 12 août prochain. Elle marquera l’entrée en vigueur des améliorations financières destinées aux maîtresses et maîtres de classe. La Direction de l’instruction publique et de la culture, qui continue de travailler en concertation avec les associations professionnelles et les hautes écoles pédagogiques pour améliorer les conditions-cadre des directions d’établissement, présente ce lundi les différentes mesures supplémentaires prises pour lutter contre la pénurie de personnel.

JEUX OLYMPIQUES: Après un week-end sans médaille, la Suisse lorgne à nouveau les podiums aux JO de Paris lundi. Quatrième en slalom à 0''57 de la 3e place, Martin Dougoud a ainsi les crocs avant la phase finale du kayak cross. Autres revanchards dans le camp helvétique, les cavaliers de saut d'obstacles disputent les qualifications de l'épreuve individuelle. Steve Guerdat et Martin Fuchs se doivent de réagir après le couac par équipe. En athlétisme, Mujinga Kambundji tentera quant à elle de décrocher en soirée son ticket pour la finale du 200 m.

Vu dans la presse

SANTE: L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a enregistré jusqu'à ce jour 294 cas de dengue cette année. Aucune contamination n'a eu lieu en Suisse, a déclaré une porte-parole de l'OFSP à CH Media. Les cas auraient été importés de l'étranger. Le nombre de cas enregistrés en Suisse a déjà presque atteint le niveau de l'année précédente, écrit CH Media.

Les organisateurs des Jeux Olympiques ont mis en garde contre d'éventuelles contaminations. Selon une porte-parole du Swiss TPH (Swiss Tropical and Public Health Institute), il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences sur le taux d'infection en Suisse.

ALIMENTATION: La Confédération pourrait présenter en automne des projets de loi visant à restreindre la publicité pour les aliments malsains. L'accent sera mis sur la publicité destinée aux enfants, rapporte la Neue Zürcher Zeitung.

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) aurait confirmé les projets de loi. Les nouvelles règles s'appliqueront à tous les médias. Elles viseront les sucreries, les boissons sucrées et les snacks salés. Les projets auraient déjà provoqué nervosité et mécontentement chez les fabricants de produits alimentaires.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès de l'écrivaine américaine Toni Morrison ("Beloved"), première écrivaine afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature (1993). Elle était née en 1931.

- Il y a 30 ans (1994): La Havane connaît les troubles les plus graves depuis l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro. Comprenant la gravité de la situation, le gouvernement cubain annule l'interdiction d'émigrer. Plus de 30'000 Cubains essaient de fuir Cuba pour gagner les côtes des Etats-Unis.

- Il y a 40 ans (1984): Naissance de la chanteuse allemande Helene Fischer ("Atemlos"). Avec plus de douze millions d'albums vendus, elle est l'une des chanteuses allemandes ayant le plus grand succès commercial.

- Il y a 40 ans (1984): Décès à Genève de l'acteur américain Richard Burton, ancien époux d'Elizabeth Taylor. L'acteur a été sept fois nommé aux Oscars. Il est enterré dans le vieux cimetière de Céligny (GE).

- Il y a 75 ans (1949): Un tremblement de terre de magnitude 6,8 fait près de 6000 morts à Ambato, en Equateur.

- Il y a 90 ans (1934): Le président américain Franklin Delano Roosevelt présente son «New Deal». Cette série de réformes économiques et sociales ainsi que des dépenses publiques importantes ont été imposées en réponse à la crise économique mondiale. Elle a représenté un tournant dans l'histoire des Etats-Unis.

- Il y a 100 ans (1924): Naissance du collectionneur d'art zurichois Bruno Stefanini. Sa collection, estimée à quelque 100'000 objets, était considérée comme l'une des plus importantes collections privées en Suisse. Il possédait également près de 300 immeubles.

Le dicton du jour

«A Saint-Abel, Faites vos confitures de mirabelles».

ro, ats