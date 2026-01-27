Valais: une fausse guide de montagne emmenait ses clients à 4000 m

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Une femme ayant exercé comme guide de montagne sans autorisation en Suisse entre août 2021 et 2023 a été condamnée en décembre dernier par le Ministère public valaisan à une amende de 5000 francs. (image d'illustration) IMAGO/Dreamstime

Les points forts du jour

FISCALITE VAUDOISE: Le Grand Conseil vaudois dira mardi s'il souhaite ou non l'institution d'une Commission d'enquête parlementaire (CEP) sur le bouclier fiscal. Entamé la semaine dernière, le débat se poursuit mardi après-midi avec, sans doute, un vote très serré. La gauche et les Vert'libéraux sont favorables à la CEP, la droite y est opposée.

Selon l'expert indépendant François Paychère, la pratique du bouclier fiscal a été non-conforme à la loi entre 2009 et 2021 dans le canton de Vaud. Les partisans de la CEP estiment qu'il faut désormais enquêter sur la dimension politique de l'affaire, tandis que les opposants jugent que cela se servira à rien.

ALLEMAGNE: Lors de la cérémonie commémorative du 81e anniversaire de la libération de l'ancien camp de concentration et d'extermination allemand d'Auschwitz-Birkenau, mardi (16h00), les voix des survivants seront au centre de l'attention. Afin que toute l'attention soit portée sur les témoignages des anciens détenus, le mémorial en Pologne a délibérément renoncé cette année aux discours des politiciens et des diplomates, comme l'a souligné son directeur Piotr Cywinski.

COMMERCE: L'UE et l'Inde souhaitent conclure les négociations sur un accord de libre-échange ce mardi lors d'un sommet à New Delhi. La suppression des barrières commerciales et des droits de douane devrait stimuler les échanges de biens et de services entre les deux parties. L'objectif est de promouvoir la croissance et l'emploi tout en réduisant la dépendance vis-à-vis d'autres pays.

CINEMA: On connaîtra mardi soir les titres des films nominés pour les Quartz 2026, le prix du cinéma suisse. Les nominations, annoncées aux Journées de Soleure, préfigurent les prix, qui seront décernés par l'Office fédéral de la culture le 27 mars à Zurich. L'an dernier, le film «Reinas» de la cinéaste helvético-péruvienne Klaudia Reynicke avait remporté le prix du meilleur film suisse de fiction et «Wir Erben» (Nous les héritiers) de Simon Baumann, celui du meilleur documentaire.

SKI ALPIN: Déçu par sa 2e place obtenue samedi dans la descente de Kitzbühel, Marco Odermatt a rapidement l'occasion de rebondir. Le Nidwaldien sera bien l'homme à battre dans le géant de Schladming mardi soir (1re manche à 17h45, 2e manche à 20h45). Il reste sur une victoire dans la discipline de base du ski alpin, à Adelboden où il avait triomphé pour la cinquième fois d'affilée.

Mais «Odi» n'est pas le seul Suisse à viser la victoire mardi à Schladming, où il avait gagné en 2024: vainqueur dans la discipline en 2023 sous les projecteurs de la station autrichienne, Loïc Meillard sera l'un des principaux rivaux de son chef de file. Ce géant sera par ailleurs marqué par le retour à la compétition de Gino Caviezel, au repos forcé depuis plus d'un an en raison d'une blessure au genou droit.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 27 janvier, c'est aujourd'hui la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Cette date a été choisie car elle marque l'anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau, le 27 janvier 1945. Cette journée est un rappel mondial des dangers de la haine, du sectarisme et de l'antisémitisme et un appel à se souvenir, à réfléchir et à agir pour que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

JUSTICE: Une femme ayant exercé comme guide de montagne sans autorisation en Suisse entre août 2021 et 2023 a été condamnée en décembre dernier par le Ministère public valaisan à une amende de 5000 francs, rapporte le Nouvelliste. La femme a conduit à plusieurs reprises des clients sur des sommets de plus de 4000 mètres, notamment le Breithorn, l’Allalinhorn, le Bishorn et le Weissmies, sans disposer de formation ni d’enregistrement officiel.

L’Association suisse des guides de montagne (ASGM) rappelle que la profession est strictement réglementée en raison des risques. Chaque année, elle reçoit 10 à 20 signalements de faux guides; environ la moitié sont infondés et, dans 80% des autres cas, l’affaire est réglée à l’interne. Par le passé, des condamnations similaires ont déjà été prononcées à Berne, dans les Grisons et en Valais, avec des amendes atteignant également 5000 francs.

IMMOBILIER: La réduction des loyers liée à la baisse du taux hypothécaire de référence intervenue en septembre est retardée en raison de l’absence de date officielle de déménagement au 1er janvier, expliquent les titres alémaniques de Tamedia. Les locataires qui ont demandé à temps une adaptation de leur loyer doivent prendre leur mal en patience.

En Suisse, une baisse de loyer ne peut être accordée qu’à la prochaine échéance de résiliation ou date de déménagement. Or, le 31 décembre est exclu comme «jour de déménagement» dans la plupart des cantons. Si le bail ne prévoit rien d’autre, la baisse ne sera donc appliquée qu’au prochain terme cantonal de résiliation, en mars. D’après un calcul de Tamedia, ce report coûtera au total près de 20 millions de francs aux locataires.

JUSTICE: Une retraitée s’est dénoncée pour les billets antisémites collés sur une galerie d’art genevoise, affirmant avoir voulu dénoncer le gouvernement israélien sans viser des personnes juives, révèle Léman Bleu, repris par la Tribune de Genève et le Courrier. Dans cette affaire, la figure des manifestations genevoises, Anne-Cécile Reimann, avait été condamnée par le Ministère public pour injure et incitation à la haine. Elle avait toujours contesté les faits.

Le Ministère public confirme la dénonciation, qui pourrait conduire au classement des faits contre Mme Reimann et à l’ouverture d’une nouvelle procédure contre l’auteure présumée. La partie plaignante, qui avait identifié Mme Reimann comme étant l'auteure des billets, reste prudente: «Opération de communication de la dernière chance ou vrai sosie, y compris en écriture? A suivre». Pour la défense, qui réclame un acquittement et des dommages et intérêts, l’affaire illustre les dérives d’ordonnances pénales fondées sur une mauvaise photo.

EXPORTATIONS D’ARMES: L’assouplissement des règles sur les exportations d’armes décidé par le Parlement suisse en décembre ne change guère la situation pour l’Allemagne. C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur allemand à Berne, Markus Potzel, dans une interview à la Neue Zürcher Zeitung. Malgré cet assouplissement, le Conseil fédéral conserve un droit de veto. «La manière dont il l’exercerait reste aujourd’hui incertaine», a souligné l’ambassadeur.

Berlin n’a donc toujours aucune garantie de pouvoir disposer librement des armes achetées en Suisse, a-t-il ajouté. Selon le projet de loi, les entreprises suisses d’armement pourraient à l’avenir livrer du matériel de guerre à 25 pays occidentaux, même si ceux-ci sont impliqués dans un conflit armé. Les opposants au projet ont lancé un référendum.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021): Décès de l'actrice américaine Cloris Leachman ("Malcolm"). Elle était née en 1926.

- Il y a 10 ans (2016): Décès de l'entrepreneur allemand Artur Fischer, l'un des inventeurs les plus productifs au monde avec plus de 2000 brevets. Il est surtout connu pour avoir inventé la cheville expansible en plastique.

- Il y a 25 ans (2001): Décès du le compositeur canadien André Prevost. On lui doit notamment l'oratorio «Terre des hommes», adapté de l'oeuvre de Saint-Exupéry.

- Il y a 30 ans (1996): La France procède à son dernier essai nucléaire souterrain – le plus puissant – sur l'atoll de Fangataufa, dans le Pacifique Sud.

- Il y a 75 ans (1951): Le premier essai d'une bombe atomique en surface est réalisé dans le Nevada.

- Il y a 75 ans (1951): Naissance de Brian Downey, batteur du groupe de rock Thin Lizzy.

- Il y a 125 ans (1901): Décès à Milan du compositeur italien Giuseppe Verdi ("Aida», «Le Trouvère», «Missa da requiem").

Le dicton du jour

«Beau temps à la Saint-Julien, promet abondance de biens»