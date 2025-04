Cette Chaux-de-Fonnière qui a été la «chuchoteuse russe» de Reagan

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Suzanne Massie qui a été la «chuchoteuse russe» du président américain Ronald Reagan, était d'origine chaux-de-Fonnière. Imago

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

SUISSE-UE: Le comité de l'initiative dite «Boussole», qui rejette le paquet d'accords négociés entre la Suisse et l'Union européenne (UE), tient une conférence de presse mardi pour faire le point sur la récolte de signatures et indiquer quelles seront les prochaines étapes. L'initiative affirme vouloir éviter une adhésion passive de la Suisse à l'UE et l'affaiblissement des droits civiques des Suisses.

TENTATIVE DE MEURTRE: Un policier vaudois se retrouve au tribunal mardi à Vevey (VD) pour tentative de meurtre. Lors d'un contrôle à Chexbres (VD) en novembre 2022, il avait tiré sur une personne qu'il avait jugé, à tort, comme menaçante. Il avait pensé que cette personne allait sortir un pistolet, alors qu'elle ne faisait que diminuer le son de sa musique sur son téléphone. Elle n'avait pas été blessée.

VATICAN: La conférence des évêques suisse (CES) organise mardi une messe du souvenir pour le pape François décédé le lundi de Pâques d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Le service se déroulera à la basilique de la Trinité à Berne, en présence de Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg et président de la CES, de l'évêque du diocèse de Bâle, Felix Gmür, et d'autres évêques.

ÉTATS-UNIS: Après 100 jours de chaos et de colère qui lui ont valu de chuter dans les sondages, le président américain Donald Trump espère retrouver mardi, l'espace d'une réunion électorale, l'adulation sans réserve de ses partisans. Pour marquer cette étape symbolique de son second mandat, le milliardaire républicain se rend sur le lieu de l'un de ses derniers rassemblements de campagne, à Warren dans le Michigan, un Etat qu'il a fait basculer de son côté à l'élection présidentielle de novembre dernier.

CYCLISME: L'actualité sportive sera marquée mardi par le prologue du Tour de Romandie cycliste à Saint-Imier (BE). Les coureurs se mesureront dans un court contre-la-montre de 3,44 kilomètres pour décerner le premier maillot jaune de la course.

FOOTBALL: En football, la première demi-finale aller de la Ligue des champions se jouera mardi soir dès 21h00 à Londres entre Arsenal et Paris Saint-Germain, un duel qui s'annonce prometteur. L'autre demi-finale opposera mercredi soir Barcelone à l'Inter Milan.

Vu dans la presse

DIPLOMATIE: L'une des figures les plus singulières et les plus déterminantes de la diplomatie américaine des années 1980, Suzanne Massie, qui est morte en début d'année à l'âge de 94 ans, était d'origine chaux-de Fonnière, relate mardi ArcInfo. Sa mère y est née et y a grandi et une partie de sa famille y vit toujours.

L'ancienne journaliste et historienne a été la «chuchoteuse russe» du président américain Ronald Reagan, comme la surnommaient les médias américains. Elle s'est rendue au moins 17 fois à la Maison-Blanche, entre 1984 et 1988, dans le but de préparer les voyages du président américain en Union soviétique et d'amorcer une désescalade entre les deux pays.

SANTÉ: Une alliance, composée de sociétés spécialisées, d'hôpitaux privés et d'entreprises pharmaceutiques, demande un report d'un an au moins de l'introduction du nouveau système tarifaire global de la santé en Suisse, rapporte mardi la Neue Zürcher Zeitung. Elle dénonce de graves lacunes de la structure tarifaire prévue (TARDOC et forfaits par cas ambulatoires), qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les patients et le système de santé.

La structure n'est pas mûre d'un point de vue médical et économique, ajoute l'alliance. La Fédération des médecins suisses (FMH) soutient en revanche la réforme. Le Conseil fédéral pourrait adopter mercredi le nouveau système tarifaire global. Mais, selon la NZZ, il pourrait aussi, au vu des critiques, repousser son introduction après 2026 ou procéder à une réévaluation.

ASILE: Les délais de transfert de requérants d'asile de Suisse vers l'Italie ont expiré pour 1454 d'entre eux, Rome ne respectant plus l'accord de Dublin depuis l'entrée en fonction de la première ministre Giorgia Meloni à la fin 2022, affirme mardi le journal Blick. Berne s'est trouvé dans l'obligation d'examiner leurs demandes dans le cadre de la procédure d'asile nationale.

Jusqu'à présent, 511 de ces personnes ont obtenu l'asile ou ont été admises à titre provisoire. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) est toujours en contact avec l'Italie, mais il n'y a pas de progrès concrets, ajoute le journal. Des difficultés similaires se profilent pour les transferts Dublin vers la Grèce.

ÉNERGIE: L'entreprise électrique Axpo veut construire jusqu'à 30 parcs éoliens en Suisse, indiquent mardi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Le groupe argovien étudie des sites dans tous les cantons et espère pouvoir réaliser au moins la moitié des projets, déclare dans les journaux Cédric Aubert, responsable du projet éolien chez Axpo.

Des installations sont projetées dans le canton de Vaud, de Fribourg, dans les Grisons et à Saint-Gall. Axpo souhaite vendre l'électricité produite de préférence au niveau local. «De cette manière, nous créons une sécurité de planification financière pour les PME et contribuons en même temps à un approvisionnement en électricité stable, notamment en hiver», précise M. Aubert.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): décès de l'acteur indien Irrfan Khan à l'âge de 53 ans ("Slumdog Millionnaire», «The Amazing Spider-Man», «Jurassic World», «L'Odyssée de Pi», «The Lunchbox").

- Il y a 5 ans (2020): décès de l'auteure suédoise de romans policiers Maj Sjöwall, épouse de Per Wahlöö. Le couple a créé le personnage récurrent de l'inspecteur Martin Beck et de son équipe d'enquêteurs à Stockholm.

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'humoriste et mime jurassienne Zouc.

- Il y a 80 ans (1945): les femmes votent pour la première fois en France, à l'occasion des élections municipales.

Le dicton du jour

«Caprices d'avril font tomber les fleurs et trembler les laboureurs».