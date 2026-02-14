«J’étais troublé», une victime de pédophilie témoigne

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La victime doit témoigner devant la justice française la semaine prochaine (photo d'illustration, archives). IMAGO/Travel-Stock-Image

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

JEUX OLYMPIQUES – Marco Odermatt abat samedi son ultime carte dans ces Jeux. Quatrième en descente, 2e en combiné par équipe et 3e du super-G, le Nidwaldien remet en jeu son titre olympique du géant (1re manche dès 10h, la 2e à 13h30). Son compère argenté du combiné, Loïc Meillard, sera l'un de ses principaux rivaux. Les deux autres Suisses en lice, Luca Aerni et Thomas Tumler, figurent parmi les outsiders de l'avant-dernière épreuve masculine de ces joutes.

Ce géant ne sera pas le seul temps fort de la journée dans le camp helvétique. L'équipe de Suisse de hockey dames disputera ainsi son quart de finale à 21h10, face à la Finlande, qui avait dominé les Suissesses 3-1 dans leur dernier match de la phase préliminaire. Gregor Deschwanden tentera lui de profiter de sa confiance dans l'épreuve au grand tremplin de saut à ski (dès 18h45), cinq jours après son improbable médaille de bronze au petit tremplin.

FOOTBALL. Les amoureux de football ont trois matches de la 25e journée de Super League à se mettre sous la dent en ce samedi de St-Valentin. Deuxième du classement, St-Gall espère bien faire le plein avec la visite dès 18h00 de Grasshopper. A 18h00 aussi, le FC Zurich recevra Lucerne. A 20h30, les Young Boys, qui sont à la lutte pour rester dans le top 6, auront l'obligation de l'emporter à domicile contre Winterthour. Les trois clubs romands joueront dimanche, avec notamment un derby Lausanne-Servette.

Vu dans la presse

JUSTICE. 20 minutes a publié le témoignage d’un sexagénaire qui avait côtoyé le pédophile français présumé Jacques Leveugle, soupçonné d’agressions sexuelles sur près de 90 mineurs. Alors ado à la fin des années 70, le Vaudois était parti en voyage à Amsterdam avec le pédocriminel. «On était dans une voiture en route vers les Pays-Bas quand il m’a proposé qu'on se masturbe ensemble», décrit-il. Ami de la famille du témoin, Leveugle avait préalablement proposé d’emmener l'ado de 13 ans, en voyage aux Pays-Bas pour lui «donner le goût de l’aventure». L'ado avait refusé de se masturber. Après avoir encore embarqué deux autres garçons en chemin, le suspect a rapidement cherché à se débarrasser du Vaudois, et a fini par le renvoyer en train en Suisse. Le témoin n’avait jamais parlé à personne des avances sexuelles que M. Leveugle lui a faites, jusqu’aux révélations de mardi dernier. «J’étais troublé, mais pas traumatisé», confie celui qui sera entendu par la justice française la semaine prochaine.

INDUSTRIE. Selon son organisation faîtière Swissmem, l’industrie technologique suisse a réduit de 18 % ses exportations vers les États-Unis au quatrième trimestre de l’an dernier. «Nos chiffres d’exportation avaient déjà chuté de plus de 14 % au troisième trimestre», a déclaré le président de Swissmem, Martin Hirzel, dans un entretien avec les titres CH Media. Sur l’ensemble de l’année, la baisse s’élève à 8 %. « Nous avons eu une mauvaise année pour les États-Unis et une année catastrophique pour la Chine», a ajouté Hirzel. Concernant la Chine, il se montre plutôt pessimiste: les surcapacités sont importantes, les investissements limités, et la Chine n’est plus une «nation copieuse». Elle a même dépassé l’industrie suisse sur certains aspects de l’innovation.

MEDIAS. Le média romand «Tataki», créé par la RTS en 2017, traverse une crise après le départ soudain de son responsable le 6 février, dans un contexte de climat de travail jugé «toxique» par certaines collaboratrices, rapportent la Tribune de Genève et 24 heures. Les employées interrogées dénoncent misogynie, propos déplacés et harcèlement de la part d’un autre cadre toujours en poste. Les accusations évoquent des blagues sexuelles, du favoritisme et des moqueries envers collègues ou témoins de reportages. Le cadre incriminé conteste ces faits. La RTS évoque des mesures RH en cours et une analyse du climat rédactionnel. Le départ du responsable, non expliqué officiellement, reste entouré de mystère.

EMPLOI. Le laboratoire pharmaceutique CSL Behring a annoncé une suppression massive de 180 postes dans le canton de Berne. Cela correspondrait à environ 10 % des effectifs, révèlent la Berner Zeitung et Der Bund, citant un informateur interne. Contacté par les journaux, l’Office de l’assurance-chômage n’a pas souhaité confirmer ce chiffre. Lors de plusieurs réunions, la direction de l’entreprise aurait informé le personnel bernois d’un programme d’économies, sans toutefois préciser le nombre exact de postes concernés ni les départements touchés. «Nous mettons tout en œuvre pour offrir orientation et soutien à nos collaboratrices et collaborateurs», a déclaré la directrice du site, Mai Viholm, aux médias.

EMPLOI. Swisscom supprimera encore des emplois au cours de l’année. L’entreprise est toutefois restée vague concernant d’éventuels programmes de réduction en cours, écrit le Blick. Un porte-parole explique que la part croissante de la fibre optique par rapport au cuivre réduit la complexité technique des réseaux, ce qui entraîne une baisse des besoins en support dans le segment des clients privés. Des postes seraient également supprimés dans les services informatiques. Un plan social s’appliquera en cas de licenciement. Fin 2025, Swisscom comptait 15’330 équivalents plein temps en Suisse, soit 5757 de moins sur un an, selon le journal.

FEUX D'ARTIFICE. La commune de Nendaz interdit totalement les feux d’artifice sur son territoire, sans exception. La mesure vise à prévenir les incendies, réduire les nuisances pour habitants et animaux et garantir la sécurité, rapporte Le Nouvelliste. D’autres communes romandes ont déjà instauré des restrictions similaires, tandis qu’en Valais certaines limitent les tirs après 22 heures ou les soumettent à autorisation. À Nendaz, peu de demandes étaient déposées et des tirs avaient lieu hors cadre, suscitant des plaintes. L’exécutif a donc décidé de ne plus délivrer d’autorisations. Pour rappel, le peuple suisse devrait être appelé à se prononcer sur l’interdiction des feux d’artifice, puisqu’une initiative fédérale «Pour une limitation des feux d’artifice» a été formellement déposée en 2023 avec le nombre de signatures requis.

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE. l'EPF Zurich a mis en évidence, dans une étude, d’importantes contradictions dans les bilans CO2 aux niveaux national et mondial, rapportent les titres alémaniques de Tamedia. Avec une méthode de comptabilisation corrigée, le volume de CO2 encore émissible pour atteindre l’objectif de 1,5°C serait environ deux fois inférieur à ce qui est actuellement estimé, écrit le groupe de presse. L’étude a été publiée vendredi dans la revue scientifique Nature Communications. Selon Tamedia, les méthodes de comptabilisation du CO2 utilisées par des instances telles que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ne correspondent pas à celles employées par les pays pour calculer leurs émissions de gaz à effet de serre. «Nous montrons que les objectifs climatiques officiels de la Suisse, même s’ils sont mis en œuvre, ne suffisent pas en tant que contribution à l’objectif des 1,5 °C «, a déclaré Reto Knutti, co-auteur de l’étude.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1996): Une fusée chinoise Longue Marche (CZ-3B) échappe à tout contrôle lors de son décollage du cosmodrome de Xichang et s'écrase sur un village voisin. On estime qu'environ 500 personnes ont perdu la vie dans l'accident.

- Il y a 75 ans (1951): Naissance du footballeur anglais Kevin Keegan, l'un des footballeurs les plus populaires d'Europe dans les années 1970. Il a remporté le Ballon d'Or en 1978 et 1979.

Le dicton du jour

A la Saint-Valentin, Tous les vents sont marins