L'UNIL victime d'usurpation, vers une hausse des impôts sur le 2e et 3e piliers

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Une école basée à Winterthour (ZH) usurpe le nom et le logo de l'université de Lausanne (UNIL) dans une publicité proposant des cours de langues. KEYSTONE

Les points forts du jour

ENVIRONNEMENT: Les Vert-e-s suisses organisent samedi à Bienne (BE) leur premier sommet du changement. Informations, débats, échanges, notamment dans des groupes de travail seront organisés sur le thème de la société post-croissance.

NEUCHÂTEL: Le parti libéral-radical (PLR) neuchâtelois informe samedi les médias sur les décisions de son assemblée générale concernant les prochaines élections au Conseil d'Etat du printemps prochain. Il doit notamment présenter ses candidats et livrer sa position sur une éventuelle alliance de droite.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 2 novembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Depuis 1993, plus de 1700 journalistes ont été tués dans le monde et près de 9 cas sur 10 n'ont pas été élucidés, selon l'observatoire de l'UNESCO des journalistes. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

FINANCES FÉDÉRALES: La ministre des finances Karin Keller-Sutter défend samedi dans Le Temps, la Schweiz am Wochenende et la Südostschweiz le relèvement des impôts sur les retraits en capital des 2e et 3e piliers de la prévoyance vieillesse. «Mon département est en train d'approfondir plusieurs aspects pour concrétiser cette mesure», indique-t-elle, soulignant qu'elle est l'une des deux seules mesures portant sur des hausses d'impôts sur les 60 proposées par le groupe d'experts Gaillard. Face aux perspectives budgétaires peu favorables de ces prochaines années, le Conseil fédéral a annoncé en septembre des coupes de 3,6 milliards de francs dans les dépenses de la Confédération dès 2027 et de 4,6 milliards d'ici à 2030. Si ce programme d'allègements budgétaires échoue, «nous ne pourrons pas éviter une hausse d'impôts et cela touchera forcément la classe moyenne», ajoute la conseillère fédérale PLR.

SANTÉ: Le directeur de l'assureur maladie Sanitas, Andreas Schönenberger, met en garde samedi dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger contre l'idée d'une caisse unique en Suisse. Avec le système actuel, les assureurs maladie sont incités à réduire les coûts en raison de la concurrence, affirme-t-il. Il soutient en revanche l'approche qui consiste à miser davantage sur la responsabilité individuelle des assurés. Le système de santé de Singapour pourrait être un modèle pour la Suisse, déclare M. Schönenberger. Avec ce dispositif, chaque personne économise elle-même pour les dépenses médicales et l'assurance n'intervient que pour les interventions coûteuses. Cela permettrait de réduire les coûts et de créer plus de transparence, estime le patron de Sanitas.

PUBLICITÉ: Une école basée à Winterthour (ZH) usurpe le nom et le logo de l'université de Lausanne (UNIL) dans une publicité proposant des cours de langues, rapporte samedi le journal 24 Heures. «Nous venons effectivement d'observer sur Instagram que le logo de l'université est utilisé pour promouvoir une offre de cours en ligne qui n'a rien à voir avec nos services», indique dans le journal Sylvia Goetze Wake, directrice du centre de langues de l'UNIL. L'université, qui a déjà été confrontée à ce genre de situation, réfléchit aux suites à donner. «La règle est alors de prendre contact avec l'entité impliquée pour lui demander de cesser d'utiliser notre nom ou notre logo, sous peine d'engager des poursuites», explique Géraldine Falbriard, porte-parole de l'UNIL.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): décès de la chanteuse et actrice franco-suisse Marie Laforêt à Genolier (VD). L'interprète des «Vendanges de l'amour» ou «Viens, viens» avait 80 ans. Elle vivait à Genève depuis 1978.

- Il y a 10 ans (2014): élections législatives dans les régions séparatistes de Donetsk et de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine. Les dirigeants séparatistes Alexandre Zakhartchenko et Igor Plotnitski sont élus à la tête des deux «républiques séparatistes». La Russie reconnaît les résultats, alors que Kiev et les pays occidentaux qualifient les élections d'illégales.

- Il y a 20 ans (2004): le réalisateur et polémiste néerlandais Theo van Gogh est assassiné par un islamiste radical non loin de son domicile à Amsterdam. Il était né en 1957.

- Il y a 20 ans (2004): réélection du président républicain américain George W. Bush face à son adversaire démocrate John Kerry.

- Il y a 60 ans (1964): le cycliste suisse Hugo Koblet percute un arbre au volant de sa voiture dans le canton de Zurich. Il décédera quatre jours plus tard. La police et les proches ont conclu à un suicide du cycliste suisse le plus titré de tous les temps.

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'acteur, réalisateur et metteur en scène français Patrice Chéreau ("La Reine Margot», «Intimité"). Il était considéré comme l'un des maîtres de la scène européenne au théâtre comme au cinéma ou à l'opéra. Il est décédé en 2013.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du musicien américain Keith Emerson, membre du groupe Emerson, Lake and Palmer ("Lucky Man"). Il est décédé le 11 mars 2016.

Le dicton du jour

«Novembre, Toussaint le commande, Saint-André le voit descendre».

