Les Suisses s'arrachent les casquettes «Credit Suisse Risk Management»

Les points forts du jour

NATATION: Plus de 4400 personnes, un record, participent ce week-end à Genève à la 86e Coupe de Noël, «l'un des plus grands événements mondiaux de nage en eau froide». Frileux s'abstenir. Il faut nager 100 mètres dans les eaux de la rade qui affichent, en cette saison, une température de moins de 10 degrés. Il faut nager 100 La manifestation a été récemment inscrite au Patrimoine culturel immatériel Suisse (Unesco).

SKI ALPIN: Les projecteurs seront braqués sur Lindsey Vonn samedi et dimanche à St-Moritz. L'Américaine effectue à 40 ans son retour en Coupe du monde à l'occasion des deux super-G programmés dans la station grisonne, près de six ans après sa dernière course. Mais c'est bien Lara Gut-Behrami qui fait figure de favorite, en compagnie de Sofia Goggia. La Tessinoise a terminé 3e en descente puis 2e en super-G le week-end dernier à Beaver Creek, où l'Italienne avait pris la 2e place en descente avant de triompher en super-G.

SAUT A SKI: La Coupe du monde de saut fait comme de coutume étape à Engelberg juste avant les fêtes de fin d'année, pour les deux derniers concours avant la Tournée des Quatre Tremplins, samedi et dimanche. Les regards seront tournés vers le Lucernois Gregor Deschwanden, qui à 33 ans est mûr pour un premier succès à ce niveau. Remarquable de régularité depuis le début de l'hiver, il a déjà terminé deux fois 2e, notamment à Titisee-Neustadt samedi dernier. Mais le favori demeure l'Allemand Pius Paschke, leader de la Coupe du monde.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 décembre, c'est aujourd'hui la Journée internationale du basket-ball. Selon les Nations unies, le basket-ball a des répercussions mondiales sur le commerce, la paix et la diplomatie, et il crée un espace unique de coopération, d’activité physique et d’interdépendance qui permet aux parties prenantes de se considérer les unes les autres comme des êtres humains avant tout. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/world-basketball-day

Vu dans la presse

EXPLOSION – GE: Patek Philippe avait reçu des demandes de rançon dans l'affaire des colis piégés à Genève. La direction de la manufacture horlogère a reçu une lettre anonyme le 4 juillet, exigeant une rançon de 10 millions de francs dans les cinq jours, sous peine de tuer un employé, un client ou un membre de la famille écrivent la Tribune de Genève et le 24 Heures. Au total, l'entreprise a reçu trois lettres menaçantes. Les colis qui ont explosé en août et en novembre à Genève visaient deux locataires travaillant chez Patek Philippe. Migros a également reçu une lettre d'intimidation du même genre le 2 mai.

SANTE: Médecins et assureurs sauvent la taxe d'urgence pour les gardes en dehors des horaires d'ouverture des cabinets médicaux. La faîtière des assureurs Prio.swiss, celle des médecins FMH et l'association qui défend les intérêts des médecins de famille et de l'enfance Mfe ont signé un accord vendredi, indique Le Temps. Les cabinets et permanences peuvent donc à nouveau bénéficier des indemnités issues de la taxe d'urgence, interdites par le Tribunal fédéral en juillet. Le futur tarif médical Tardoc devra être adapté et le projet présenté fin janvier au Conseil fédéral.

COMMERCES: Les casquettes sur lesquelles on peut lire «Credit Suisse Risk Management 2022» sont devenues un best-seller. Ces accessoires commercialisés par le collectif zurichois Plakativ font partie des produits les plus vendus, avec des chiffres de vente à quatre chiffres, écrit le Tages-Anzeiger. Ils sont particulièrement appréciés dans le milieu de la finance et par le grand public. Sur les réseaux sociaux, certains ont toutefois jugé le slogan humoristique de mauvais goût.

IMMOBILIER: Le dessinateur Zep vient d'acquérir une propriété avec accès au lac Léman pour 8,73 millions de francs, selon la Tribune de Genève. La villa, située à Bellevue, dans le canton de Genève, s'étend sur un terrain de près de 200 m. Cet achat survient alors que l'auteur de bandes dessinées cherche à vendre sa propriété de Genève. La vente rencontre cependant des difficultés, la droite du Conseil municipal s'opposant à un rachat par la Ville de Genève et ayant lancé un référendum.

UKRAINE: Les militantes féministes arrêtées à Genève après avoir attaqué à la tronçonneuse la sculpture de la chaise cassée (Broken Chair) la semaine dernière ont écopé de peines pécuniaires de 60 jours-amende avec sursis pour dommages à la propriété. Les trois Ukrainiennes ont par ailleurs été détenues deux jours après leur coup d'éclat, écrit la Tribune de Genève. Handicap International, commanditaire de l'oeuvre rénovée en juillet, est invitée à agir devant les tribunaux civils pour obtenir un dédommagement. Mais l'ONG a indiqué vouloir en rester là.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès du créateur de mode français Emmanuel Ungaro. Il était né en 1933.

- Il y a 10 ans (2014): Décès du crooner austro-suisse Udo Jürgens des suites d'une défaillance cardiaque lors d'une promenade à Gottlieben (TG). Installé en Suisse depuis 1977, le chanteur-auteur-compositeur a signé plus de 900 chansons, dont le fameux «Merci, chérie».

- Il y a 200 ans (1824): Décès du médecin, pharmacien et paléontologue britannique James Parkinson, auteur du premier traité sur la maladie de Parkinson. Les symptômes caractéristiques de cette maladie neurologique sont l'absence de mouvement, la rigidité musculaire et les tremblements.

Le dicton du jour

«Neige de décembre est engrais pour la terre»