Les eaux usées de Genève cachent un trésor: des virus capables de tuer les superbactéries!

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des scientifiques ont isolé dans les eaux usées de Genève plus de 140 virus inoffensifs pour l'homme mais capables de tuer des souches résistantes de Klebsiella pneumoniae, IMAGO/BSIP

ATS

Les points forts du jour

INFLATION: Sous le slogan de «Tout augmente. Toujours plus de ménages ont du mal à joindre les deux bouts», les syndicats organisent samedi à Berne une manifestation nationale. Parmi les orateurs figurera le président de l'USS, le conseiller aux Etats Pierre-Yves Maillard (PS/VD). La centrale syndicale ainsi que que Travail.Suisse réclament des hausses de salaires pour faire face à l'augmentation du coût de la vie.

FRANCE: L'opposition française emmenée par la Fance insoumise (LFI) appelle à descendre dans les rues samedi pour réclamer la destitution du président français Emmanuel Macron. Plus de 50 manifestations sont prévues à travers le pays. Le patron de LFI Jean-Luc Mélenchon estime que «les manoeuvres» d'Emmanuel Macron sont un «affront à la démocratie».

FOOTBALL: Sorti dès les 16es de finale d'une Coupe de Suisse dont il était le tenant du trophée, le Servette FC va essayer de rebondir samedi lors de la 7e journée de la Super League de football. Les Genevois se déplacent à Zurich pour y affronter Grasshopper à 18h00. Les deux autres rencontres de la soirée verront s'opposer St-Gall à Lucerne à 18h00 et Bâle à Zurich à 20h30. Les deux autres parties auront lieu dimanche et lundi. Lausanne reçoit Yverdon-Sport dimanche.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 septembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de la paix. Elle vise à cultiver les idées de paix dans l'esprit des enfants et des communautés grâce à l'éducation formelle et informelle, à travers les pays et les générations. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

ASILE: Externaliser des procédures d'asile dans des pays tiers est pertinent «sous certaines conditions», estime le ministre suisse de justice et police Beat Jans dans la Schweiz am Wochenende de samedi. Si l'on peut garantir l'Etat de droit et les droits fondamentaux en permettant au personnel suisse de mener les procédures en collaboration avec d'autres Etats, «cela peut être approprié, lorsque des personnes prennent le risque de se noyer en Méditerranée», ajoute-t-il. Contrairement à ce que voulait faire le Royaume-Uni au Rwanda, il ne s'agit pas simplement d'envoyer de l'argent et des réfugiés, poursuit le conseiller fédéral socialiste.

ASILE: La situation est maîtrisée et a tendance à s'apaiser au centre fédéral d'asile de Boudry (NE), «même s'il reste un certain nombre d'individus récalcitrants qui préoccupent la population», indique dans l'édition de samedi d'ArcInfo le commandant de la police cantonale neuchâteloise, Sami Hafsi. «Cela s'explique notamment par le fait que le centre est moins occupé», ajoute-t-il. Les auteurs de délits sont déplacés d'un centre à l'autre lorsqu'ils posent problème, poursuit le chef de la police. «Cela ne signifie pas que la criminalité baisse, mais au moins elle ne s'installe pas».

DÉFENSE: Des retards sont à prévoir dans le rééquipement personnel des soldats suisses, affirme samedi le journal Blick. Diverses variantes sont en cours d'élaboration, qui tiennent compte de la «situation tendue du budget fédéral», indique dans le journal l'Office fédéral de l'armement armasuisse. La Confédération devant encore une fois revoir ses comptes, les commandes n'ont pas pu être passées comme prévu, ajoute-t-il. Le Parlement a accordé 348 millions de francs à l'armée en 2018 pour le remplacement de l'équipement personnel.

SANTÉ: Des scientifiques ont isolé dans les eaux usées de Genève plus de 140 virus inoffensifs pour l'homme mais capables de tuer des souches résistantes de Klebsiella pneumoniae, une bactérie responsable de nombreuses infections nosocomiales, rapporte samedi Le Temps. «Les collections de phages actuellement disponibles dans le monde ciblent principalement les staphylocoques dorés, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa, entre autres. Nous avons donc imaginé un projet pour rechercher ce type de phages dans l'environnement local», explique Diego Andrey, médecin aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Certains de ces phages ont déjà été envoyés dans des hôpitaux européens pour aider à traiter des infections à K. pneumoniae résistantes, ajoute-t-il. L'antibiorésistance est responsable de plus d'un million de décès dans le monde chaque année.

ÉNERGIE: L'énergéticien Alpiq a annoncé son départ de la fédération des entreprises suisses economiesuisse pour la fin de l'année, annonce samedi la Neue Zürcher Zeitung. Selon une personne proche du groupe vaudois, la position d'economiesuisse sur la construction rapide de nouvelles centrales nucléaires a été l'élément déclencheur de ce départ. Alpiq veut se concentrer davantage sur la collaboration au sein des associations professionnelles, indique dans le journal une porte-parole. Le producteur d'électricité est déjà membre du comité de l'association faîtière de l'économie des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (aeesuisse), ajoute-t-elle.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Rupert Murdoch quitte la tête du groupe américain Fox et de la maison d'édition News Corp. A 92 ans, il passe le relais à son fils Lachlan.

- Il y a 5 ans (2019): décès à 50 ans de l'acteur américain Aron Eisenberg, connu pour son rôle de Ferengi Nog dans «Star Trek». Eisenberg est né avec un seul rein défectueux, raison pour laquelle il n'a pas pu grandir correctement.

- Il y a 10 ans (2014): prise de la capitale yéménite Sanaa par les rebelles chiites Houthis.

- Il y a 20 ans (2004): début de la construction à Dubaï de la Burj Khalifa, la tour la plus haute au monde, culminant à 828 mètres.

- Il y a 20 ans (2004): le National Museum of the American Indian ("musée national des Indiens d'Amérique") ouvre ses portes à Washington.

- Il y a 20 ans (2004): le conseiller fédéral Joseph Deiss, chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), critique devant l'assemblée générale de l'ONU la guerre en Irak, qui s'est déroulée sans mandat de l'ONU.

- Il y a 60 ans (1964): Malte a obtenu son indépendance du Royaume-Uni.

- Il y a 75 ans (1949): entrée en vigueur du statut d'occupation, signé par les trois puissances occidentales (Etats-Unis, France et Royaume-Uni), qui rend à la République fédérale d'Allemagne la pleine disposition de ses pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif.

- Il y a 90 ans (1934): naissance de l'auteur-compositeur-interprète et poète canadien Leonard Cohen ("Hallelujah"). Il est décédé en 2016.

- Il y a 100 ans (1924): le roi d'Italie Victor-Emmanuel III inaugure le premier tronçon de «l'autoroute des lacs» entre Milan et Varese. C'est la première véritable autoroute construite dans le monde.

- Il y a 150 ans (1874): naissance du compositeur anglais Gustav Holst ("Les Planètes"). Il est décédé en 1934.

Le dicton du jour

«Quand il pleut à la Saint-Matthieu, fais coucher tes vaches et tes boeufs».

bas, ats