Mobilisé par l’armée israélienne, un policier genevois licencié

Keystone-ATS et blue News vous souhaitent un excellent début de journée et vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le policier licencié est binational (illustration, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

MEDIAS: Le Presstival, le festival consacré au journalisme romand, va à nouveau investir ce week-end l'ancien stade de football de la Gurzelen à Bienne pour sa 2e édition. Il a reconduit la formule gagnante en proposant des débats, des expositions, des projections de films, des podcasts, des rencontres et des spectacles. Près de 200 intervenants venus de Suisse et de l'étranger vont se relayer tout au long du week-end. Cette manifestation, qui avait rassemblé quelque 800 personnes l'année dernière, se veut un lieu de réflexion et d'échanges sur les pratiques des métiers de la presse.

CINEMA: Rendez-vous samedi soir pour le Palmarès du festival de Cannes. Le jury sous la présidence du cinéaste sud-coréen Park Chan-wook devra départager 22 films. La dernière Palme d'Or est revenue en 2025 à «Un simple accident», du cinéaste iranien dissident Jafar Panahi. Cette 79e édition a été marquée par la décision choc du patron de Canal+ de boycotter les signataires d'une tribune anti-Bolloré qui a suscité un tollé.

FOOTBALL: Le FC Barcelone face à l'OL Lyonnes: deux géants s'affronteront lors de la finale de la Ligue des champions féminine samedi à Oslo (18h00). La Suissesse Sydney Schertenleib fait partie de l'effectif catalan et espère décrocher un quatrième titre cette saison après le Championnat, la Coupe et la Supercoupe d'Espagne. Le Barça, qui dispute sa sixième finale de C1 de suite, veut oublier sa défaite d'il y a un an contre Arsenal. L'année précédente, les Blaugrana avaient battu les Lyonnaises, les plus titrées de l'histoire de la compétition, sur le score de 2-0.

HOCKEY SUR GLACE: L'équipe de Suisse veut poursuivre son sans-faute dans «son» Championnat du monde samedi face à la Hongrie (16h20). A Zurich, les hommes de Jan Cadieux visent une sixième victoire consécutive après avoir écarté la Grande-Bretagne jeudi soir (4-1). Les Hongrois, qui cherchent à se maintenir dans l'élite, ne devraient pas poser trop de problèmes à des Suisses en pleine forme. Lors du dernier Mondial, les Helvètes s'étaient imposés 10-0 face aux Magyars avec notamment un triplé d'Andres Ambühl, qui disputait alors ses derniers matches sous le maillot rouge à croix blanche.

Vu dans la presse

CRIMINALITE. Selon blick.ch, la victime du cambriolage violent perpétré à Nyon (VD) mardi est le quadruple champion du monde de Formule 1 Alain Prost. Lors de l'attaque, l’ancien pilote a été légèrement blessé à la tête. Sous la menace, son fils a été contraint d’ouvrir un coffre-fort. Le butin exact reste pour l’instant inconnu et les auteurs du cambriolage sont toujours en fuite. Alain Prost a, selon blick.ch, depuis quitté la Suisse pour se rendre à Dubaï, où il réside également à temps partiel. Le Ministère public vaudois, qui n’a ni confirmé ni démenti l’identité des victimes, a indiqué l’ouverture d’une enquête pénale.

GASTRONOMIE. Un emploi d’un an dans la restauration doit permettre aux réfugiés de faciliter leur entrée sur le marché du travail, selon les titres Tamedia alémaniques. Les associations GastroSuisse, HotellerieSuisse ainsi que le syndicat Hotel & Gastro Union ont élaboré un concept en ce sens. Les responsables espèrent également contribuer à atténuer la pénurie de personnel qualifié. Durant le premier semestre, des fonds fédéraux soutiendraient financièrement l’engagement des réfugiés, précise le groupe de presse. Lors du second semestre, les établissements devraient verser le salaire minimum prévu par la convention collective nationale de travail (CCNT). Les cantons de Bâle-Ville et de Lucerne sont prêts à lancer le projet dès l’automne. Cela permettra de tester son efficacité, a déclaré Beat Imhof, président de GastroSuisse. Le projet a été présenté vendredi au ministre de la Justice Beat Jans.

ARMEE. L’enquête menée par la justice militaire sur les incidents survenus début mai à la caserne de Place d’armes de Bure (JU) implique une trentaine de recrues, dont plusieurs sous-officiers, rapporte le Quotidien Jurassien. Deux affrontements entre fantassins et grenadiers de chars avaient éclaté dans les nuits des 6 et 7 mai, faisant quelques blessés légers. Une grenade fumigène avait notamment été utilisée. Selon la justice militaire, ces violences seraient liées à des rivalités entre compagnies. La vaste fouille menée suite à ces incidents a permis de retrouver plus de 300 munitions volées, dont trois de combat. Au total, 28 sous-officiers sont soupçonnés de vols de matériel ou de munitions. Les faits reprochés pourraient entraîner des sanctions pénales pour vol, voies de fait ou abus de matériel militaire. La justice militaire précise toutefois qu’aucun élément ne permet, à ce stade, de relier directement les bagarres aux vols.

ENVIRONNEMENT. Une étude menée durant deux ans entre Collombey-Muraz et Monthey apporte des résultats rassurants sur la santé des abeilles près des sites industriels et chimiques du Chablais valaisan, rapporte Le Nouvelliste. Pour l'obtention de son brevet fédéral en apiculture et avec l’appui de l’Université de Neuchâtel et de la société d’apiculture de Monthey, la chimiste et apicultrice Mabel Hutchinson a analysé plus de 200 échantillons d’abeilles, de pollen, de cire, de miel et de propolis à la recherche de métaux lourds. Aucune trace d’arsenic, de cadmium, de lithium ou de mercure n’a été détectée. Seuls trois échantillons ont révélé la présence de plomb, probablement liée à des stands de tir. Du chrome a aussi été observé dans plusieurs ruchers de plaine, sans qu’un lien direct avec l’activité industrielle puisse être établi. Les analyses montrent enfin que le miel reste largement conforme aux normes alimentaires européennes grâce au rôle protecteur des abeilles.

JUSTICE. Licencié en février 2025 pour «incompatibilité de valeurs», un policier genevois binational suisse et israélien conteste en justice son licenciement intervenu en février dernier, rapporte la Tribune de Genève. Après un congé accepté par son employeur pour renouveler son passeport et régler des affaires administratives à Tel-Aviv, le policier avait été mobilisé un mois par l’armée israélienne. À son retour, il avait été écarté de son poste puis licencié. Par recours, le fonctionnaire demande sa réintégration provisoire et l'annulation de la sanction. Son avocat, Me Robert Assaël, dénonce une décision «choquante» et estime que les autorités connaissaient depuis longtemps son statut de réserviste israélien.

ARCHEOLOGIE. Dans la commune grisonne de Parsonz, des archéologues ont notamment mis au jour le squelette d’un enfant âgé de six à huit ans, rapporte la Südostschweiz. Il reposait sous terre depuis plus d’un millénaire. La construction d’un garage a déclenché l’intervention du Service archéologique des Grisons. Il y a environ six ans, des collaborateurs du service avaient déjà découvert à proximité immédiate une nécropole du haut Moyen Âge datant d’environ 700 après Jésus-Christ. Lors des fouilles actuelles, les archéologues ont également mis au jour une douzaine d’autres sépultures ainsi que les vestiges d’un site d’habitat. «Nous ne nous attendions pas à une telle densité ni à une telle profondeur chronologique», a déclaré au journal Christoph Baur, responsable des recherches archéologiques.

CRIMINALITE. Le pyromane soleurois arrêté en janvier s’est dit repentant dans un entretien accordé à la Schweiz am Wochenende. Il affirme regretter sincèrement ses actes et avoir reconnu auprès des enquêteurs 14 incendies volontaires commis entre 2024 et janvier 2026. Dans onze à douze cas, cet ancien pompier volontaire aurait lui-même participé aux opérations d’extinction. Selon ses déclarations, il ne cherchait pas à détruire, mais voulait provoquer des incendies afin que les pompiers puissent les maîtriser rapidement et être valorisés publiquement. Il explique aussi que ces interventions lui permettaient de ne pas rester seul le week-end. Après deux mois de détention provisoire, le Ministère public a ordonné des mesures de substitution. La date de son procès n’est pas encore connue.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Décès du photographe franco-brésilien Sebastião Salgado à 81 ans. Il était connu pour ses grandes photos en noir et blanc de peuples défavorisés et de la forêt amazonienne.

- Il y a 5 ans (2021): La chute d'une cabine de téléphérique fait 14 morts, dont cinq Israéliens, et un blessé grave à Stresa, station balnéaire du Piémont sur les rives du lac Majeur, dans le nord de l'Italie.

- Il y a 5 ans (2021): Le journaliste dissident bélarusse Roman Protassevitch et sa compagne Sofia Sapega sont arrêtés lorsque leur vol Ryanair, reliant Athènes à Vilnius, est intercepté par un avion de chasse bélarusse. Il sera condamné à huit ans de prison avant d'être gracié par le président Alexandre Loukachenko.

- Il y a 5 ans (2021): Décès de l'illustrateur germano-américain Eric Carle ("La petite chenille qui fait des trous"). Il était né en 1929.

- Il y a 20 ans (2006): Inauguration du nouveau World Trade Center 7 de New York, une tour de 52 étages bâtie à l'emplacement de l'ancien World Trade Center détruit lors des attentats du 11 septembre 2001.

- Il y a 25 ans (2001): Le Français Marco Siffredi devient le premier à réussir une descente en snowboard l'Everest.

- Il y a 30 ans (1996): Décès de l'actrice américaine Dorothy Hyson ("Le fantôme vivant», «The Importance of being earnest"). Elle était née en 1914.

- Il y a 35 ans (1991): Naissance de la chanteuse allemande Lena Meyer-Landrut, qui a remporté le Concours Eurovision de la chanson en 2010 avec la chanson «Satellite».

- Il y a 40 ans (1986): Décès de l'eurdéputé et ancien commissaire européen italien Altiero Spinelli. Européen de la première heure, antifasciste convaincu, il a passé dix ans en prison et six assigné à résidence sous le régime de Benito Mussolini. Il a lancé dès 1941, de l'ile de Ventottene, un «manifeste pour l'Europe libre et unie».

- Il y a 75 ans (1951): Naissance du joueur d'échecs russe Anatoli Karpov, ancien champion du monde.

- Il y a 75 ans (1951): Signature de l'"accord en 17 points» qui consacre la souveraineté de la Chine sur le Tibet.

- Il y a 120 ans (1906): Décès de l'écrivain norvégien Henrik Ibsen ("Peer Gynt», «Une maison de poupée», «Le Canard sauvage").

Le dicton du jour

À la Saint-Didier, soleil orgueilleux, Nous annonce un été joyeux