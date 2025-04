Gens du voyage interceptés en Valais: les Yéniches suisses agacés

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les membres de la police cantonale valaisanne bloquent un convoi d'une quarantaine de caravanes de gens du voyage sur l'autoroute A9 le mardi 15 avril 2025 a St-Maurice en Valais. (KEYSTONE/Cyril Zingaro) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

VATICAN: François, «le pape des pauvres», va avoir droit ce samedi à des funérailles grandioses place Saint-Pierre, où sont attendus plus de 200'000 fidèles, une cinquantaine de chefs d'Etat et une dizaine de têtes couronnées.

La mort du premier pape sud-américain, lundi à 88 ans des suites d'un AVC, a suscité une émotion planétaire et des hommages unanimes. Parmi les nombreuses délégations étrangères annoncées figurent le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Prince William ou encore la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter. Même Donald Trump, critiqué par François pour sa politique antimigrants, a fait le déplacement.

COUPE DE SUISSE: Le FC Bienne, qui vise la promotion en Challenge League ce printemps, partira en quête d'un exploit ce samedi dès 20h30 en demi-finale de la Coupe de Suisse de football. Le club seelandais n'a, selon l'expression consacrée, rien à perdre à l'heure de défier les Young Boys. Le fait d'avoir sorti Lugano au tour précédent lui permet de croire en ses chances. La deuxième demi-finale, prévue dimanche à 15h30 au Parc St-Jacques, mettra aux prises le FC Bâle et Lausanne-Sport.

NUCLEAIRE IRANIEN: Les Etats-Unis et l'Iran se retrouvent samedi à Oman pour un troisième cycle de négociations cruciales sur le dossier du nucléaire iranien. Les discussions entre les deux pays ennemis sont les premières à ce niveau depuis le retrait en 2018 des Etats-Unis, sous la première présidence de Donald Trump, d'un accord international conclu trois ans plus tôt qui encadrait le programme nucléaire de Téhéran en échange d'une levée des sanctions.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 26 avril, c'est aujourd'hui la la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Cette date est l'occasion d’examiner, avec des parties prenantes du monde entier, comment la propriété intellectuelle contribue à créer une scène artistique mondiale florissante et à favoriser l’innovation technologique, source de progrès pour l’humanité. Toutes les informations sur le site de l'OMPI.

Le 26 avril marque aussi la Journée internationale du souvenir de la catastrophe de Tchernobyl, célébrée depuis 2017. Elle commémore les explosions à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986 et les graves conséquences à long terme pour les populations au Bélarus, en Russie et en Ukraine. Quelque 8,4 millions de personnes ont été les plus exposées aux radiations sur ces trois territoires.

Vu dans la presse

GENS DU VOYAGE: Après l’interception d’une cinquantaine de caravanes sur l’A9 en Valais mi-avril, les Yéniches suisses s'agacent samedi dans le Nouvelliste des amalgames. Pour Simon Röthlisberger, secrétaire général de la fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses, «il est important de les distinguer des Roms de l’étranger», dont font partie les caravanes arrêtées en Valais. En Suisse, Yéniches, Sintés et Gitans ne partagent pas les mêmes aires d’accueil. Une «séparation claire entre ces communautés permet d’éviter de potentiels conflits», souligne M. Röthlisberger.

WEF: Le départ du président du Forum économique mondial (WEF), Klaus Schwab aurait été précédé d'un chantage externe, rapporte samedi la Schweiz am Wochenende. M. Schwab a déposé plainte contre inconnu pour contrainte. Le fondateur du WEF aurait reçu des menaces «d'indiscrétions» s'il ne quittait pas ses fonctions immédiatement. En raison du chantage, le conseil de fondation lui aurait recommandé de démissionner afin d'éviter de rendre publics les «reproches infondés», selon CH Media. M. Schwab a aussi déposé une plainte contre inconnu pour diffamation.

MIGRATION: Le ministre de la Justice Beat Jans doit présenter mi-mai au Conseil fédéral son concept pour la mise en œuvre de la clause de sauvegarde liée à l'accord migratoire avec l'UE, écrit samedi le Blick. La question de seuils fixes pour quatre indicateurs est au coeur de discussions animées: une trop forte augmentation de l'immigration nette, du chômage, de l'emploi frontalier ou du taux d'aide sociale. Le Conseil fédéral devrait fixer les valeurs seuils concrets dans une ordonnance.

SERVICE DE RENSEIGNEMENT: La direction du service juridique du Service de renseignement de la Confédération (SRC) est vacante pour la deuxième fois en peu de temps, rapporte samedi la Schweiz am Wochenende. Le service juridique est un pilier central de l'action du SRC. Les améliorations dans la gestion du personnel du SRC ne se reflètent pas encore sur le service juridique, déclare Prisca Fischer, responsable de l'autorité de surveillance des services de renseignement à CH-Media.

SANTÉ: L'institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic fait état d'une perte de 23,4 millions de francs en 2024, écrivent samedi les titres alémaniques de Tamedia, citant une communication interne. Selon ces sources, les coûts informatiques sont devenus incontrôlables et les recettes s'avèrent inférieures au budget. La direction de Swissmedic cherche des solutions: des mesures d'économie au niveau du personnel seraient à l'ordre du jour, selon Tamedia, à qui Swissmedic confirme le déficit, sans donner de chiffres. Le Conseil fédéral n'a pas encore approuvé le rapport d'activité, dont la publication est prévue en juin.

HARCELEMENT SEXUEL: L'Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique (ASMAV) a adressé une demande de recensement systématique du harcèlement sexuel dans le secteur auprès du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, affirme samedi la Neue Zürcher Zeitung. Le directeur adjoint de l'ASMAV, Philipp Thüler part du principe que le harcèlement sexuel est relativement fréquent. Des incidents se produisent régulièrement dans presque tous les hôpitaux universitaires de Suisse, constate le journal.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 26.04.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005): Décès de l'actrice austro-suisse Maria Schell, l'une des plus grandes stars du cinéma allemand des années 1950 et 1960 ("Le Dernier Pont», «Gervaise», «Nuits Blanches», «La Ruée vers l'Ouest"). Elle était née en 1926.

- Il y a 60 ans (1965): Naissance de l'acteur américain Kevin James, connu notamment pour son interprétation de Doug Heffernan dans la sitcom King of Queens.

- Il y a 100 ans (1925): Max Brod, exécuteur testamentaire de son ami Franz Kafka, publie à Berlin «Le Procès», à l'encontre des dernières volontés de l'écrivain.

- Il y a 125 ans (1900): Naissance du sismologue américain Charles Francis Richter, qui développa l'échelle de Richter avec Beno Gutenberg. Il est décédé en 1985.

Le dicton du jour

«Le vin d'avril est un vin de Dieu,

Le vin de mai est un vin de laquais»