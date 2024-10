Service de renseignement suisse: des pratiques illégales révélées au grand jour

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

SKI ALPIN: La Coupe du monde de ski alpin reprend ses droits ce week-end avec les géants d'ouverture de Sölden en Autriche. Lara Gut-Behrami (samedi) et Marco Odermatt (dimanche) entament la défense de leurs globes de cristal acquis l'hiver dernier. Si le Nidwaldien apparaît déjà comme imbattable, la Tessinoise n'est pas encore à 100% de ses capacités, la faute à un virus tenace qui l'a mise sur la touche ces dernières semaines.

FOOTBALL: La 11e journée de Super League va donner lieu à un duel au sommet entre Zurich (1er) et Servette (2e). Les Grenat peuvent prendre seul les commandes du classement en cas de victoire dimanche au Letzigrund (16h30). Le FC Sion, battu à Genève le week-end dernier, accueille Saint-Gall le même jour (14h15). Les clubs vaudois jouent samedi: Lausanne défie Grasshopper (18h00) et Yverdon se déplace à Lucerne (20h30).

PARTIS: Le Parti socialiste suisse se réunit en Congrès samedi et dimanche à Davos (GR). Durant deux jours, il va notamment se pencher sur deux papiers de position. Le premier, examiné ce samedi, réclame «une politique financière favorable au pouvoir d'achat, à la justice sociale et à l'avenir». Le second, qui sera étudié dimanche, est consacré à la «crise des médicaments». Il exige «une politique pharmaceutique publique». Différentes résolutions seront aussi au programme.

GÉORGIE: Les Géorgiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives cruciales pour l'avenir de leur pays. Ce scrutin a valeur de «référendum» entre les formations d'opposition pro-européennes et le parti conservateur au pouvoir, accusé de dérive autoritaire prorusse. Les résultats du vote seront scrutés de près à Bruxelles, au moment où les dirigeants européens craignent que la Géorgie ne s'éloigne de son ambition d'adhérer à l'UE, un objectif pourtant inscrit dans sa Constitution.

Vu dans la presse

ESPIONNAGE: Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a fait participer un espion à une table ronde sur la politique de sécurité pendant des années. Le «conseiller» devait transmettre au SRC des informations confidentielles et touchant à la politique de sécurité, selon les journaux de CH Media. La Neue Zürcher Zeitung (NZZ) a déjà évoqué l'existence de cet espion. Selon CH Media, il animait les rencontres qui se sont tenues régulièrement entre 2011 et 2017. Outre le vice-directeur du SRC de l'époque, Paul Zinniker, des politiciens fédéraux de tous bords ainsi que des représentants des autorités de sécurité étaient présents. L'"agent du Palais fédéral» aurait entretenu des relations avec Israël à titre privé et professionnel. Paul Zinniker a déclaré qu'il était lié par le secret de fonction et qu'il ne pouvait pas donner d'informations.

SERVICE DE RENSEIGNEMENT II: Des cyberspécialistes du Service de renseignement de la Confédération (SRC) ont traqué illégalement des cybercriminels pendant des années. Les espions n'ont pas enfreint la loi de manière intentionnelle, mais «méconnaissaient la situation juridique», selon l'ancien juge fédéral Niklaus Oberholzer dans un rapport. Le Blick a eu accès à l'intégralité de ce document. Fin 2022, le Département fédéral de la défense n'aurait présenté qu'une partie du document. Selon ce rapport, la division cyber du SRC s'est procuré illégalement des données auprès de fournisseurs privés et les a transmises à des entreprises de sécurité informatique privées. Des fonds auraient également été versés dans ce cadre.

SOFT POWER: La Suisse diffuse dans le monde entier avec TV5Monde, Swissinfo et 3Sat. Certains à Berne estiment désormais que c’est trop cher et qu’on pourrait s’en passer. Ce serait si grave que ça? demande Le Temps à Gilles Marchand, directeur de la SSR, qui quitte son poste dans quelques jours. «Ce serait gravissime. La Suisse profite tellement de la valorisation de nos contenus sur d’autres canaux, 3Sat ou TV5Monde, qui touchent 400 millions de foyers. La Suisse rayonne aussi à travers Swissinfo, qui s’intéresse aux 800'000 compatriotes qui vivent à l’étranger, qui votent et ont besoin d’avoir des informations spécifiques. Ce soft power suisse à l’étranger est un fantastique outil. (...) On a mis vingt-cinq ans à bâtir ce réseau international. (...) Quand je vais en Afrique, en Asie, aux Etats-Unis, au Canada, je tombe constamment sur des gens qui ont vu nos productions et qui s’intéressent aux questions sur notre neutralité, nos positions sur la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient, qui veulent comprendre notre système financier. Et ces plateformes les renseignent. Ce serait une erreur gigantesque de balayer tout ça, alors que la relation entre le coût et l’impact est tellement positive pour le pays.»

EDUCATION: La Confédération pourrait supprimer sa subvention, d'un million de francs par année, à l'Ecole cantonale de langue française (ECLF) dans la capitale helvétique. L'inscription des élèves est gratuite. A Bienne et dans le Jura bernois, on déplore cette mesure, lit-on dans le Journal du Jura. Le million de francs fédéral représente un quart du budget de l'ECLF et le canton de Berne en supporte les 75% restants. Des enfants des employés fédéraux et du corps diplomatique fréquentent cette école: «Ce n'est pas correct que le canton assume seul le financement de l'ECLF», s'indigne Andrea Zyrd, conseillère nationale socialiste de Macolin.

DIVORCE: Dans des cas de divorce difficile, il arrive que l’un des parents soit un temps privé de contact avec ses enfants mineurs. À Genève, l’attente peut durer quatre mois, car les «Points rencontre» placés sous médiation sont souvent saturés, écrit la Tribune de Genève. Cette situation n’affecte pas tous les cantons romands dans les mêmes proportions,. Dans le canton de Vaud par exemple, le temps d'attente peut grimper jusqu'à 9 mois pour les enfants de 4 à 16 ans. En revanche Jura et le Valais ne connaissent pas d'attente et Neuchâtel jusqu'à un mois.

SANTÉ: Les femmes souffrent plus souvent des effets secondaires des médicaments que les hommes. En effet, le dosage des médicaments est adapté aux hommes, a déclaré Catherine Gebhard, médecin-chef en cardiologie à l'Hôpital de l'Île de Berne, dans une interview accordée aux journaux alémaniques de Tamedia. Ainsi 5 à 7% des hospitalisations sont dues à de tels effets secondaires, a-t-elle. ajouté.

CLUBS: Ebullition risque de ne pas boucler l'année, lit-on dans La Liberté. Il manque 45'000 francs dans les caisses du club gruérien. La salle, située près de la gare de Bulle, lance une opération de sauvetage. A Fribourg le club mythique le Fri-Son connaît aussi des difficultés financières. Il a lancé récemment une action de solidarité. Les raisons de cette situation: diminution des revenus (entrées et bars), augmentation des charges, inflation et cachets des artistes qui prennent l'ascenseur.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, «calife» du groupe djihadiste Etat islamique (EI). Selon des informations américaines, il s'est fait exploser avec ses trois fils pour éviter d'être arrêté lors d'un raid des forces spéciales américaines.

- Il y a 10 ans (2014): Décès du militant écologiste Rémi Fraisse, manifestant tué lors d'une charge de gendarmes mobiles lors de violents affrontements sur le chantier de la retenue d'eau controversée de Sivens, dans le sud-ouest de la France.

- Il y a 25 ans (1999): Décès du chanteur allemand à succès Rex Gildo ("Fiesta Mexikana», «Sieben Wochen in Bombay», «Kleiner Gonzales"). Il était né en 1936.

- Il y a 30 ans (1994): La Jordanie et Israël signent officiellement un traité de paix après des années d'hostilité.

- Il y a 50 ans (1974): Reconnaissance de l'OLP au sommet arabe de Rabat comme seul représentant du peuple palestinien.

- Il y a 500 ans (1524): La France de François Ier reprend Milan et son duché après six jours de siège sans combat.

Le dicton du jour

«A la Saint-Amand, sont mûrs les glands.»

