NUCLÉAIRE: La Société coopérative nationale pour le stockage de déchets radioactifs (Nagra) va déposer mardi prochain auprès de la Confédération sa demande d'autorisation pour la construction d'un dépôt en couches géologiques profondes pour les déchets radioactifs à Stadel (ZH). Vendredi, la commission «Décharge nucléaire en profondeur devant le peuple!» prend les devants et demande que le projet soit soumis au verdict populaire. Elle se dit «très critique à l'égard du projet de la Nagra et de sa communication unilatérale».

FOOTBALL: Après quatre matches sans victoire et dix buts encaissés, l'équipe suisse de football n'a pas le choix vendredi: elle doit battre la Serbie à Zurich pour conserver l'espoir de figurer toujours parmi les seize meilleures équipes de la Ligue des Nations. Un succès par trois buts d'écart semble impératif pour éviter aux Helvètes, battus 2-0 par la Serbie le mois dernier à Leskovac, de devoir vaincre l'Espagne lundi à Ténérife pour ne pas être relégués directement en ligue B.

DIPLOMATIE: Le président américain Joe Biden entame vendredi une tournée d'adieux en Amérique du Sud, avec deux sommets et un voyage en Amazonie. Reste à savoir si ses homologues trouveront un intérêt, lors du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) et du G20 à Rio de Janeiro, de parler à un président de 81 ans en bout de course. Lors du premier sommet à Lima, le dirigeant américain doit s'entretenir avec le président chinois Xi Jinping pour la deuxième fois en un peu plus d'un an afin de réduire les tensions entre les deux superpuissances.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 15 novembre, c'est aujourd'hui la journée internationale des femmes rurales. Les femmes sont responsables de la moitié de la production alimentaire mondiale. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

FINANCES FÉDÉRALES: Pour faire des économies, le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis voulait supprimer les vols en classe affaires pour les employés de la Confédération, révèle le Blick vendredi, citant des documents internes à l'administration fédérale. Selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), il est possible d'économiser jusqu'à quatre millions de francs en renonçant à la classe affaires.

La proposition n'a cependant pas été intégrée au paquet d'économies du Conseil fédéral. M. Cassis a néanmoins ordonné aux collaborateurs du DFAE de n'utiliser que la classe économique sur les vols long-courriers. Une demande écrite est requise pour obtenir des exceptions à cette mesure depuis septembre 2023.

PIRATAGE: 27 multinationales, dont Amazon, HSBC, Delta, McDonald’s et deux sociétés basées en Suisse, DSM-Firmenich et UBS, ont été victimes d'un piratage, rapporte vendredi Le Temps. Noms complets, adresses e-mail, professionnelles et privées, numéros de téléphone: des informations concernant 7,9 millions d'employés circulent sur le dark web.

Toutes les entreprises piratées avaient comme prestataire informatique la société Progress Software. «Les données qui ont été compromises en 2023 comprenaient des informations non sensibles sur certains employés de l'ancienne société Firmenich. Aucune donnée client n'a été affectée», affirme le porte-parole de la société helvético-néerlandaise DSM-Firmenich dans le journal. Quant à la banque UBS, elle «ne souhaite pas commenter».

BRUIT: Le conseiller d'Etat genevois Antonio Hodgers se dit déçu vendredi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt du retard pris dans l'introduction des radars antibruit. Alors que le projet-pilote à Genève a prouvé la maturité technique du système, le Conseil fédéral a décidé de ne pas créer les bases légales pour le moment, s'étonne M. Hodgers, dénonçant une décision politiquement motivée.

Le Vert genevois déplore qu'une petite minorité d'usagers de la route provoque des nuisances sonores excessives, qui affectent une grande partie de la population. Le Conseil fédéral a indiqué vouloir approfondir la faisabilité du projet et attendre les résultats d'autres tests avant d'agir.

HARCÈLEMENT: D'anciens collaborateurs du Théâtre Kléber-Méleau (TKM) à Lausanne dénoncent vendredi dans la Tribune de Genève et 24 Heures les méthodes du directeur Omar Porras et témoignent des conditions de travail difficiles dans l'institution. Les problèmes concernent aussi les collaborateurs actuels.

Le Syndicat suisse romand du spectacle (SSRS) parle d'une «gestion agressive et manipulatrice», ayant «causé, et [qui] continue de causer, des atteintes significatives à la personnalité et à la santé physique et mentale du personnel». Le conseil de fondation a mis sur pied un espace d'écoute confidentiel, lors duquel les collaborateurs ont été entendus par une personne de confiance. Il annonce des mesures, tout en assurant que «rien de ce qui nous a été signalé n'est de nature pénale».

- Il y a 10 ans (2014): Tugçe Albayrak, une étudiante allemande d'origine turque de 22 ans, est frappée par un jeune homme de 18 ans d'origine serbe pour avoir défendu deux adolescentes dans un lieu de restauration rapide près de Francfort. Elle succombera à ses blessures le 28 novembre, jour de son 23e anniversaire. Cet incident déclenche un grand débat sur l'intégration et la non-intégration des immigrés.

- Il y a 50 ans (1974): naissance du chanteur et guitariste canadien Chad Kroeger, meneur du groupe Nickelback.

- Il y a 75 ans (1949): exécution des assassins du Mahatma Gandhi, le cerveau Narayan Apte et le coupable Nathuram Godse. Nehru et deux des fils de Gandhi avaient protesté contre cette pendaison, car ils y voyaient une contradiction avec la philosophie de Gandhi.

- Il y a 140 ans (1884): ouverture de la conférence de Berlin sur le partage et la division de l'Afrique. Elle s'est achevée le 26 février 1885.

«En novembre fou engendre, en août gît sa femme».

