Bertrand Piccard: «Je suis honteux, car vous avez perdu de l’argent en me faisant confiance»

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le pionnier de l'énergie solaire Bertrand Piccard s'est dit «honteux» mercredi soir à Genève d'avoir été l'ambassadeur de l'entreprise bâloise Prime Energy Cleantech (archives). KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

AGRICULTURE: Le ministre de l'économie Guy Parmelin réunit les milieux agricoles suisses vendredi pour trouver un moyen de diminuer les charges administratives des paysans. Cette demande est au coeur de la révolte qui a agité le monde agricole ces derniers mois. Face au mouvement de colère des agriculteurs, le canton de Vaud avait déjà annoncé en mars réduire les contrôles.

MUSIQUE: Un Suisse figure parmi les nommés des NRJ musique Awards 2024 dont on connaîtra les lauréats vendredi soir à Cannes, en France. Il s'agit du Valaisan Nuit Incolore qui concourt dans la catégorie Collab'/Duo francophone pour sa participation au titre «Je cours» du groupe Kyo. Il avait été sacré révélation de l’année lors de l'édition précédente.

BIODIVERSITÉ: La COP16 sur la biodiversité doit s'achever vendredi à Cali, en Colombie. Les pourparlers, qui ont débuté le 21 octobre, ont pour but d'assurer la réalisation d'une feuille de route adoptée par l'ONU il y a deux ans pour arrêter d'ici à 2030 la destruction du vivant par l'humanité. Le point de friction majeur est celui de la création ou non d'un nouveau fonds multilatéral pour accueillir l'aide des pays riches.

Vu dans la presse

ÉNERGIE: Le pionnier de l'énergie solaire Bertrand Piccard s'est dit «honteux» mercredi soir à Genève d'avoir été l'ambassadeur de l'entreprise bâloise Prime Energy Cleantech, qui a annoncé sa prochaine faillite, rapportent vendredi Le Temps et la Tribune de Genève. «Vous avez perdu de l'argent en me faisant confiance», a reconnu l'entrepreneur suisse venu s'expliquer devant les investisseurs lésés qui s'étaient réunis dans la cité de Calvin. Il a redit qu'il ignorait tout des agissements de la direction, dont il ne faisait pas partie. Il a proposé d'attaquer l'actionnaire principal au pénal et de renoncer collectivement aux intérêts des obligations, dans le but de maintenir suffisamment de liquidité pour éviter la faillite et espérer une relance de l'entreprise. Une première plainte pénale a déjà été déposée à Bâle-Campagne.

CYBERCRIMINALITÉ: L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) provoque une hausse de la fraude à l'investissement sur Internet, met en garde vendredi la St. Galler Tagblatt, en se référant à une étude de l'entreprise de logiciels d'authentification Signicat. L'IA est utilisée dans 42% des tentatives de fraude dans le secteur financier, affirme Signicat. Les tentatives de fraude à l'investissement ont, elles, augmenté de 80% au cours des trois dernières années.

UKRAINE: Les deux avocats zurichois, sanctionnés par les autorités américaines qui les accusent d'avoir aidé des clients russes à contourner les sanctions américaines, se considèrent vendredi dans la comme des «pions sacrifiés». Rejetant les accusations, ils affirment n'être intervenus que comme «intermédiaires administratifs» entre les banques et les sociétés offshore. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'ensemble du secteur est dans le collimateur des autorités américaines, assurent-ils. «Les Etats-Unis travaillent par menaces. Ils présentent nos deux têtes décapitées pour intimider toute la place financière suisse», déclare l'un d'eux dans le journal.

Anniversaires et jubilés

Il y a un an (2023): les homosexuels ne sont plus discriminés en matière de don du sang en Suisse. Les hommes concernés ne doivent plus observer une période de douze mois d'abstinence avant de pouvoir donner leur sang, une règle qui était en vigueur depuis 2017.

- Il y a 10 ans (2014): suicide de Brittany Maynard, une femme atteinte d'un cancer incurable. Cette jeune mariée de 29 ans, atteinte d'une forme fulgurante de cancer du cerveau, avait annoncé son désir de mourir avant que la douleur devienne insupportable dans une vidéo qui avait fait le tour d'Internet. Elle avait dû déménager de Californie en Oregon pour pouvoir acheter les médicaments nécessaires pour le faire.

- Il y a 50 ans (1974): création du personnage d'Hello Kitty.

- Il y a 70 ans (1954): début de la guerre d'Algérie. Le conflit a duré huit ans, jusqu'en 1962.

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'homme d'affaires et homme politique libanais Rafiq Hariri, qui a dirigé cinq gouvernements entre 1992 et 2004. Son assassinat le 14 février 2005 est à l'origine de la «révolution du Cèdre», qui conduit au retrait des troupes syriennes du Liban.

- Il y a 90 ans (1934): naissance à Lausanne de l'industriel italien Umberto Agnelli, nommé président de Fiat en février 2003 après la mort de son frère aîné Gianni. Il est décédé le 27 mai 2004.

- Il y a 100 ans (1924): naissance de la chanteuse et actrice française Colette Renard. Dans les années 1950, elle avait incarné le personnage inoubliable de la comédie musicale «Irma la douce». Elle est décédée en 2010.

- Il y a 210 ans (1814): ouverture du congrès de Vienne, où les vainqueurs de Napoléon redessinent la carte de l'Europe et celle de la Suisse.

Le dicton du jour

«Vent de Toussaint, terreur de marin».

hl, ats