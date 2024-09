1,6 million pour la retraite: les baby-boomers s'en sortent bien

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

En Suisse, la génération des baby-boomers part à la retraite dans de bonnes conditions, selon une analyse. Imago

ATS

Les points forts du jour

VOTATION: La Conférence des directeurs cantonaux des finances présente ce vendredi devant les médias sa position à propos de l’initiative populaire «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (Initiative pour l’avenir)». Ce texte des Jeunes socialistes soumis au peuple le 24 novembre vise à taxer les plus riches pour financer les mesures climatiques.

VOTATIONS FINALES: Le Parlement doit approuver vendredi dix-sept objets mis sous toit lors de la session d'automne. Aucun référendum n'a pour l'instant été annoncé.

SANTE: Le Genolier Innovation Hub sera inauguré vendredi sur La Côte vaudoise, en présence notamment du conseiller fédéral Guy Parmelin. Ce pôle dédié à l'innovation médicale et à la portée internationale, qui a coûté 100 millions de francs, vise à créer un environnement propice à la collaboration interdisciplinaire.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 27 septembre, c'est aujourd'hui la Journée mondiale du tourisme. Avec le thème cette année, «Le tourisme et la paix», l'ONU veut souligner le rôle vital de ce secteur dans la promotion de la paix et de la compréhension entre les nations et les cultures et à l’appui des processus de réconciliation. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

RETRAITES: En Suisse, la génération des baby-boomers part à la retraite dans de bonnes conditions, conclut une analyse du gestionnaire de fortune Vermögenszentrum (VZ), basée sur une évaluation de plus de 2000 ménages. Selon cette étude, un ménage composé d'un couple issu de la classe moyenne part à la retraite avec un patrimoine de 1,6 million de francs, rapporte la Neue Zürcher Zeitung.

Dans son document, VZ Holding s'est exclusivement focalisé sur les ménages de la classe moyenne, soit ceux avec un revenu compris entre 70 et 150% de la médiane. Ou encore un salaire brut de 100'000 à 214'000 francs par an pour les ménages formés d'un couple. Environ 60% de la population appartient à la classe moyenne.

ACHATS ONLINE: Au niveau européen, c'est en Suisse que les particuliers vendent le plus de produits d'occasion sur Internet. C'est ce qui ressort du nouveau baromètre des cyberacheteurs de la société de livraison DPD, rapportent les journaux du groupe CH Media. 24'000 personnes ont été interrogées dans 22 pays, dont près d'un millier en Suisse.

Le résultat a montré que quatre acheteurs en ligne sur cinq achètent ou vendent régulièrement des marchandises sur des plateformes comme Ricardo ou Tutti. Selon DPD, les vendeurs interrogés en Suisse ont justifié leur démarche ainsi: ils veulent transmettre des produits intacts, mais dont ils n'ont plus besoin et veulent faire de la place chez eux. Le gain financier n'arrive qu'en troisième position.

DISCRIMINATION: La Haute Ecole de travail social de Fribourg a lancé jeudi un CAS destiné à approfondir la compréhension du racisme en Suisse, rapporte le Temps. Une quinzaine de participants et participantes y étaient. Venus de Genève, Neuchâtel, Berne ou encore Zurich, ils sont enseignants, évoluent dans le domaine de la migration, de l’intégration ou dans des milieux associatifs.

Cette formation post-grade, initiée par l’établissement fribourgeois sous la houlette de la professeure Marie-Christine Ukelo M’bolo-Merga, vise à doter les participants de compétences en coaching et en gestion pour accompagner des changements de comportements et d'organisation au sein des structures.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): L'acteur américain George Clooney et de l'avocate anglo-libanaise des droits de l'homme Amal Alamuddin se marient à Venise.

- Il y a 40 ans (1984): Naissance de la chanteuse canadienne Avril Lavigne ("Complicated").

- Il y a 75 ans (1949): Le drapeau de la République populaire de Chine est adopté.

- Il y a 80 ans (1944): Décès de l'artiste Aristide Maillol, considéré comme le plus important sculpteur français de l'art moderne après Auguste Rodin. Il était né en 1861.

Le dicton du jour

Pluie de septembre travaille, à la vigne et à la semaille.

ro, ats