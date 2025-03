10'500 clients bloqués: Zalando lutte contre les retours trop fréquents

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La plateforme en ligne Zalando a commencé à bloquer les comptes de clients avec trop de retours de marchandises. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

CONSEIL FEDERAL: La conseillère fédérale sortante Viola Amherd remettra vendredi de manière symbolique les clés du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) au nouveau conseiller fédéral Martin Pfister. Ce dernier entrera en fonction le 1er avril. Il l'a emporté le 12 mars dernier au second tour face au conseiller national saint-gallois Markus Ritter.

PRISON – FR: Le président du Conseil d'Etat Jean-François Steiert (infrastructures) et son collègue Romain Collaud (sécurité) informent ce vendredi sur la mise en oeuvre de la seconde phase du projet de planification pénitentiaire (EDFR II) du canton de Fribourg. Le gouvernement vient en effet de transmettre au Grand Conseil le message relatif à l'agrandissement de la prison de Bellechasse.

GROENLAND: le vice président américain JD Vance et son épouse effectuent une visite à Pituffik, au Groenland. Depuis son investiture, le président Donald Trump répète qu'il veut prendre le contrôle de l'île danoise et invoque la sécurité internationale. JD Vance ira uniquement sur la base de Pituffik où l'armée américaine a une base. La base de Pituffik (anciennement appelée Thulé) sert à la détection de départ de missile, la défense antimissile et les missions de surveillance de l'espace.

Vu dans la presse

COMMERCE EN LIGNE: La plateforme en ligne Zalando a commencé à bloquer les comptes de clients avec trop de retours de marchandises. Quelque 10'500 clients sont désormais bloqués pour 12 mois, selon le Blick de vendredi.

Un cinquième de la marchandise des boutiques en ligne de mode est renvoyé, selon les chiffres de la Haute école de Lucerne de 2022 cités par le journal. Un retour coûte au moins 20 francs aux commerçants en ligne. Brack ne bloque les comptes clients qu'en cas de non-paiement. Galaxus ne bloque pas de comptes, mais prend contact avec la clientèle en cas de retours excessifs, comme tout comme Brack.

DÉFENSE: Le scepticisme concernant l'achat d'avions de combat F-35 a augmenté au sein de la population suisse: 81% des répondants sont contre cet achat, selon un sondage de Watson aussi relayé vendredi par l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et le St. Galler Tagblatt.

Le sondage représentatif réalisé en collaboration avec l'institut de recherche sociale Demoscope a interrogé 13'799 personnes. L'achat des avions de combat de type F-35 ne recueille de majorité auprès des sympathisants d'aucun parti: avec 37%, l'approbation est la plus élevée dans le camp PLR.

SYNDICATS: La secrétaire générale du Syndicat des services publics (SSP), Natascha Wey, a donné sa démission début mars pour la fin de l'année, rapportent vendredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung/Der Bund et le Tages-Anzeiger. Deux autres secrétaires centrales qui lui sont subordonnées quittent aussi le syndicat.

Une majorité des sections régionales alémaniques ont critiqué le président du SSP Christian Dandrès pour son style de direction dans une lettre adressée au comité directeur, exigeant des changements organisationnels et personnels, selon les titres alémaniques de Tamedia. La démission de Mme Wey n'est pas due à un conflit avec elle, assure M. Dandrès. Selon les journaux, les régions de Suisse romande font bloc derrière lui.

DIPLOMATIE: L'ambassadeur suisse à Bruxelles et l'OTAN, Jacques Pitteloud, plaide vendredi dans un entretien à la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) pour davantage d'exercices avec l'OTAN.

Il n'a jamais entendu de représentants de l'alliance réclamer l'adhésion de la Suisse, mais celle-ci devrait en faire plus dans les domaines de la cybersécurité, de la protection des infrastructures critiques d'importance continentale et de la logistique, souligne-t-il dans la NZZ.

ALIMENTATION: Sans carence avérée, les compléments alimentaires sont sans effets sur la fatigue et la santé cardiovasculaire de la population générale. C'est le constat de deux études menées au Service de médecine interne du CHUV, publiées fin février dans l’European Journal of Nutrition et relayées vendredi par Le Courrier.

La première étude ne montre aucune amélioration significative de la fatigue chez les consommateurs de vitamines et minéraux. La seconde conclut qu'il n'y a pas d'association entre la prise de suppléments et la mortalité. En Suisse, près de 30% de la population consomme de tels suppléments, rappelle le journal, en se basant sur une enquête de 2022 mandatée par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 28.03.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): Décès du psychologue américano-israélien Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel d'économie pour ses recherches sur le rapport des hommes à l'argent, à l'âge de 90 ans.

- Il y a 10 ans (2015): Décès du réalisateur américain Gene Saks ("Fleur de cactus"). Il était né en 1921.

- Il y a 40 ans (1985): Décès du peintre russe naturalisé français Marc Chagall. Il était né en 1887.

- Il y a 40 ans (1985): Naissance du tennisman vaudois Stan Wawrinka, vainqueur de trois tournois du Grand Chelem et de la Coupe Davis et médaille d'or en double aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Le dicton du jour

À la Saint-Gontran si la température est belle, Arrivent les premières hirondelles