La ministre du Commerce kosovare et deux hauts fonctionnaires ont été inculpés «d'abus de pouvoir au profit d'un tiers» et de divulgation de secrets d'Etat dans une enquête qui secoue jusqu'au Premier ministre, Albin Kurti, a annoncé le parquet mercredi.

Rozeta Hajdari et deux autres hauts fonctionnaires sont soupçonnés d'avoir facilité des contrats d'achat de pétrole et de blé, à hauteur de plusieurs millions d'euros et à des prix bien supérieurs à ceux du marché, au profit d'un homme d'affaire turc, lui aussi inculpé. Keystone

Keystone-SDA ATS

Le préjudice estimé pour les finances du Kosovo s'élève environ 3 millions d'euros, selon le parquet.

Jamais livré

Selon l'acte d'accusation, cité par le média local Betimi për Drejtësi (Serment pour la Justice), les contrats portaient sur un achat d'huile en provenance de Pologne et de blé en provenance de Turquie, pendant la pandémie de Covid-19. Le Kosovo aurait acheté à des prix bien supérieurs à ceux du marché, en outrepassant les procédures d'appel d'offre, et les marchandises n'ont jamais été livrées.

Mme Hajdari a réagi sur Facebook en affirmant qu'elle publierait une déclaration circonstanciée lorsqu'elle aurait reçu la notification de son inculpation et s'est dit fière de son travail qui a permis selon elle d'assurer que le Kosovo ait eu en réserve «des produits essentiels, à une époque où nous étions vulnérables».

Le Premier ministre kosovar Albin Kurti, déjà en poste en 2022, lors de la signature de ces contrats, a refusé à plusieurs reprises de répondre aux convocations de la justice qui aimerait l'entendre sur cette affaire.