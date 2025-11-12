  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Kosovo Des ours effraient les habitants: «Ils se promènent dans le village»

ATS

12.11.2025 - 21:18

A Bellobrad, dans les montagnes du Kosovo, les habitants ont pris l'habitude de fermer leurs portes à double tour pour éviter les invités surprise: les ours bruns qui se «promènent en pleine journée» poussant l'école à demander de l'aide à la police.

Keystone-SDA

12.11.2025, 21:18

Ce village de 700 habitants à la frontière avec l'Albanie est entouré de forêts, et il n'était pas inhabituel d'y apercevoir un ours à la recherche de nourriture lors d'hivers particulièrement rudes et froids. Mais cette année, ils n'ont pas attendu les frimas.

«Je les ai vus venir en pleine journée. Ils se promènent dans le village comme si c'étaient des animaux domestiques», explique par téléphone mercredi soir à l'AFP Gezim, un habitant qui préfère ne pas donner son nom de famille.

Plusieurs vidéos filmées par des habitants font le tour des réseaux sociaux. On y voit des ours cheminant deux par deux, observant les jardins et renversant ici et là des meubles à la recherche de nourriture.

Deux d'entre eux ont été surpris en train d'essayer d'ouvrir de grands sacs blancs dans un entrepôt, ressemblant à des sacs de sucre ou de farine.

Au-delà des vidéos virales, l'école élémentaire locale a rapidement sonné l'alarme et demandé mardi à la police, dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux de «prendre immédiatement des mesures de sécurité pour éliminer ou éloigner les ours qui sont apparus sur le territoire de notre municipalité».

Protégés

Les ours bruns sont une espèce protégée au Kosovo, mais l'école explique que «la présence de ces animaux sauvages représente un risque sérieux pour nos élèves, le personnel éducatif et tous les habitants du village».

Il est particulièrement dangereux de se déplacer «le matin ou le soir, lorsque les élèves vont ou reviennent de l'école», ajoute l'école dans sa lettre.

De son côté Bexhet Gjeladini, le maire de la municipalité de Dragash, à laquelle Bellobrad appartient, a demandé l'aide de la société locale de chasse «pour prévenir d'éventuels incidents et préserver l'équilibre naturel», a-t-il écrit sur Facebook.

«Il a été convenu que l'Association des chasseurs, en coopération avec les autorités municipales, surveillera la situation sur le terrain et signalera tout cas d'apparition d'ours dans les zones résidentielles», ajoute l'édile.

Les plus lus

Un porno sur le ferry: la traversée vire au «véritable chaos»
Mail d'Epstein: «L'opposition fait n'importe quoi pour détourner l'attention»
«Un véritable enfer»: elle explique ce que ça fait d'être un membre des Royals
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
Il met ses souvenirs aux enchères pour payer son traitement contre le cancer
Un email d'Epstein publié: «bien sûr, Trump savait à propos des filles»