A Bellobrad, dans les montagnes du Kosovo, les habitants ont pris l'habitude de fermer leurs portes à double tour pour éviter les invités surprise: les ours bruns qui se «promènent en pleine journée» poussant l'école à demander de l'aide à la police.

Keystone-SDA ATS

Ce village de 700 habitants à la frontière avec l'Albanie est entouré de forêts, et il n'était pas inhabituel d'y apercevoir un ours à la recherche de nourriture lors d'hivers particulièrement rudes et froids. Mais cette année, ils n'ont pas attendu les frimas.

«Je les ai vus venir en pleine journée. Ils se promènent dans le village comme si c'étaient des animaux domestiques», explique par téléphone mercredi soir à l'AFP Gezim, un habitant qui préfère ne pas donner son nom de famille.

Plusieurs vidéos filmées par des habitants font le tour des réseaux sociaux. On y voit des ours cheminant deux par deux, observant les jardins et renversant ici et là des meubles à la recherche de nourriture.

Deux d'entre eux ont été surpris en train d'essayer d'ouvrir de grands sacs blancs dans un entrepôt, ressemblant à des sacs de sucre ou de farine.

Au-delà des vidéos virales, l'école élémentaire locale a rapidement sonné l'alarme et demandé mardi à la police, dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux de «prendre immédiatement des mesures de sécurité pour éliminer ou éloigner les ours qui sont apparus sur le territoire de notre municipalité».

Protégés

Les ours bruns sont une espèce protégée au Kosovo, mais l'école explique que «la présence de ces animaux sauvages représente un risque sérieux pour nos élèves, le personnel éducatif et tous les habitants du village».

Il est particulièrement dangereux de se déplacer «le matin ou le soir, lorsque les élèves vont ou reviennent de l'école», ajoute l'école dans sa lettre.

De son côté Bexhet Gjeladini, le maire de la municipalité de Dragash, à laquelle Bellobrad appartient, a demandé l'aide de la société locale de chasse «pour prévenir d'éventuels incidents et préserver l'équilibre naturel», a-t-il écrit sur Facebook.

«Il a été convenu que l'Association des chasseurs, en coopération avec les autorités municipales, surveillera la situation sur le terrain et signalera tout cas d'apparition d'ours dans les zones résidentielles», ajoute l'édile.