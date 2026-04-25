Kristi Noem ne veut pas quitter sa base militaire !

Avoir été virée de son poste de secrétaire américaine à la Sécurité intérieure ne signifie apparemment pas la fin de tous les privilèges pour Kristi Noem. Selon un rapport, elle continuerait à vivre dans une maison militaire de manière totalement indue.

Kristi Noem a dû quitter son poste de secrétaire américaine à la Sécurité intérieure début mars. Jack Dura/AP/dpa

Dominik Müller Dominik Müller

L'ancienne ministre américaine de la Sécurité intérieure Kristi Noem continue de faire la une des journaux: bien qu'elle ait perdu son poste en mars déjà, elle continue, selon un rapport du «Wall Street Journal», à utiliser une maison sur une base militaire à Washington. Le bâtiment de la base commune d'Anacostia-Bolling est en fait destiné au commandement des garde-côtes américains.

Comme le rapporte le journal, le véhicule de Noem n'a été aperçu que récemment devant la maison, et elle aurait en outre été vue à plusieurs reprises sur le site par des membres des garde-côtes. A l'origine, elle avait utilisé le logement après que le président américain Donald Trump eut renvoyé la commandante de l'époque, Linda Fagan. Officiellement, ni le ministère de la Sécurité intérieure ni le ministère des Affaires étrangères ne se sont exprimés sur ces événements.

Noem était considérée comme l'une des voix les plus fortes de l'administration Trump en matière de politique migratoire et avait subi des pressions en raison d'interventions controversées du service de l'immigration avant d'être licenciée.

Emménagement en raison de protestations

Selon le «Wall Street Journal», l'actuel commandant des garde-côtes Kevin Lunday prévoit d'emménager «prochainement» dans la maison. Actuellement, il habite donc encore dans un bâtiment voisin, qui est en fait destiné à son adjoint.

En principe, les ministres du ministère de la Sécurité intérieure n'ont pas droit à un logement de fonction. Cependant, Noem - comme d'autres membres du gouvernement - a déménagé «temporairement» dans la fameuse base militaire après des incidents avec des manifestants et des paparazzi. La question de savoir pourquoi elle continue d'utiliser cette maison après son licenciement reste ouverte.