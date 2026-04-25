Kristi Noem ne veut pas quitter sa base militaire !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Malgré son éviction Kristi Noem ne veut pas quitter sa base militaire !

Dominik Müller

25.4.2026

Avoir été virée de son poste de secrétaire américaine à la Sécurité intérieure ne signifie apparemment pas la fin de tous les privilèges pour Kristi Noem. Selon un rapport, elle continuerait à vivre dans une maison militaire de manière totalement indue.

Kristi Noem a dû quitter son poste de secrétaire américaine à la Sécurité intérieure début mars.
Kristi Noem a dû quitter son poste de secrétaire américaine à la Sécurité intérieure début mars.
Jack Dura/AP/dpa

Dominik Müller

25.04.2026, 11:43

25.04.2026, 18:27

L'ancienne ministre américaine de la Sécurité intérieure Kristi Noem continue de faire la une des journaux: bien qu'elle ait perdu son poste en mars déjà, elle continue, selon un rapport du «Wall Street Journal», à utiliser une maison sur une base militaire à Washington. Le bâtiment de la base commune d'Anacostia-Bolling est en fait destiné au commandement des garde-côtes américains.

Virée par Trump. Trop dure, trop voyante, Kristi Noem tombe en disgrâce

Virée par TrumpTrop dure, trop voyante, Kristi Noem tombe en disgrâce

Comme le rapporte le journal, le véhicule de Noem n'a été aperçu que récemment devant la maison, et elle aurait en outre été vue à plusieurs reprises sur le site par des membres des garde-côtes. A l'origine, elle avait utilisé le logement après que le président américain Donald Trump eut renvoyé la commandante de l'époque, Linda Fagan. Officiellement, ni le ministère de la Sécurité intérieure ni le ministère des Affaires étrangères ne se sont exprimés sur ces événements.

Noem était considérée comme l'une des voix les plus fortes de l'administration Trump en matière de politique migratoire et avait subi des pressions en raison d'interventions controversées du service de l'immigration avant d'être licenciée.

Troisième départ en sept semaines. Trump remanie son cabinet : les femmes écartées du pouvoir?

Troisième départ en sept semainesTrump remanie son cabinet : les femmes écartées du pouvoir?

Emménagement en raison de protestations

Selon le «Wall Street Journal», l'actuel commandant des garde-côtes Kevin Lunday prévoit d'emménager «prochainement» dans la maison. Actuellement, il habite donc encore dans un bâtiment voisin, qui est en fait destiné à son adjoint.

En principe, les ministres du ministère de la Sécurité intérieure n'ont pas droit à un logement de fonction. Cependant, Noem - comme d'autres membres du gouvernement - a déménagé «temporairement» dans la fameuse base militaire après des incidents avec des manifestants et des paparazzi. La question de savoir pourquoi elle continue d'utiliser cette maison après son licenciement reste ouverte.

Les plus lus

Trump annule le déplacement de ses émissaires à Islamabad
Poutine passe soudain du chef de guerre au gestionnaire de crise
«Fientes de poulets», «particules de cordelettes»: des éléments troublants
Le Barça signe «un match presque parfait» et fonce vers le titre
Cadmium dans les flocons d'avoine: du poison au petit déjeuner?
Kristi Noem ne veut pas quitter sa base militaire !