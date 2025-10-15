  1. Clients Privés
Bras de fer avec Kühne + Nagel Les USA veulent détruire pour 10 milliards de biens humanitaires 

ai-scrape

15.10.2025 - 18:36

Dans un entrepôt de l'entreprise suisse Kühne + Nagel sont stockés des biens de secours d'une valeur d'environ 10 milliards de francs. Le gouvernement américain veut les détruire, malgré une longue durée de conservation et des tentatives de sauvetage.

Véhicules de Kühne+Nagel sur des rampes de chargement à Möhlin AG. (photo d'archives)
Véhicules de Kühne+Nagel sur des rampes de chargement à Möhlin AG. (photo d'archives)
Bild: sda

Noemi Hüsser

15.10.2025, 18:36

15.10.2025, 19:19

Les Etats-Unis veulent détruire des biens humanitaires d'une valeur d'environ 9,7 milliards de francs. Au milieu de tout cela: l'entreprise suisse Kühne + Nagel. C'est ce que rapporte «CH Media».

Il s'agit de contraceptifs appartenant à l'agence américaine pour le développement international (USAID), qui a été dissoute, et qui pourraient en fait être conservés jusqu'en 2031. Selon le rapport de CH Media, ils sont stockés à Geel, en Belgique, dans un entrepôt de l'entreprise de logistique suisse Kühne + Nagel.

Le gouvernement américain souhaiterait détruire les biens humanitaires parce qu'ils contiennent «des produits abortifs», ce qui est faux selon le rapport de CH Media. Aucun produit abortif ne figure sur la liste des biens de l'USAID stockés à Geel. La loi interdisait même à l'USAID de se procurer de tels produits.

Kühne + Nagel a tenté de sauver le matériel humanitaire

De nombreuses organisations ont alors émis de vives critiques à l'encontre de la destruction prévue des biens de secours qui, selon les estimations, coûterait environ 167'000 dollars.

Le gouvernement belge se serait engagé ces dernières semaines à empêcher la destruction des biens; plusieurs organisations, dont la Gates Foundation et l'International Planned Parenthood Federation, se seraient également déclarées prêtes à acquérir les biens. Selon CH Media, même Kühne + Nagel aurait tenté de sauver les biens via sa propre fondation. Le gouvernement américain aurait toutefois refusé toutes ces offres et maintenu la destruction.

Actuellement, on ne sait pas où et par qui les biens seront détruits. Ils se trouvent actuellement encore intacts dans l'entrepôt de Geel.

