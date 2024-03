Le terminal de l'Euroairport de Bâle-Mulhouse a de nouveau été évacué lundi en fin d'après-midi. C'est la troisième fois depuis vendredi et la quatrième cette année que les autorités doivent prendre cette mesure préventive à cause de fausses alertes à la bombe, a indiqué l'aéroport sur son site internet.

En octobre 2023, quatre fausses alertes à la bombe avaient été lancées contre l'Euroairport en l'espace d'une semaine à peine (image d'archives). KEYSTONE

Lundi l'aéroport a déjà rouvert ses portes peu après 18h00. Le trafic aérien était progressivement rétabli, a indiqué l'aéroport.

Celui-ci avait déjà dû être évacué vendredi et samedi. Et en octobre 2023, quatre fausses alertes à la bombe avaient été lancées contre l'Euroairport en l'espace d'une semaine à peine. En France, pays sur lequel se trouve l'aéroport, des centaines de menaces de ce type ont eu lieu l'année dernière. Elles seraient liées à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et à l'assassinat d'un enseignant.

hl, ats