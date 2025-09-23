  1. Clients Privés
15 vols déroutés L'aéroport de Copenhague fermé à cause de la présence de drones

ATS

23.9.2025 - 07:22

L'aéroport de Copenhague a été fermé lundi après que plusieurs drones non identifiés ont été observés dans l'espace aérien autour du site. Cela a provoqué le déroutement d'une quinzaine de vols, ont annoncé la police et l'aéroport à l'AFP.

La police danoise est présente à l'aéroport de Copenhague, où les avions ne peuvent ni atterrir ni décoller en raison de la présence de drones, lundi 22 septembre 2025.
La police danoise est présente à l'aéroport de Copenhague, où les avions ne peuvent ni atterrir ni décoller en raison de la présence de drones, lundi 22 septembre 2025.
IMAGO/TT

Keystone-SDA

23.09.2025, 07:22

«L'espace aérien au-dessus de l'aéroport de Copenhague est fermé depuis 20h30 en raison de la présence de deux ou trois drones non identifiés. Aucun avion ne peut décoller ou atterrir à l'aéroport», a déclaré la porte-parole de l'aéroport, Lise Agerley Kurstein.

Elle a ajouté qu'environ 15 vols avaient été déroutés vers d'autres aéroports.

La police de Copenhague a quant à elle déclaré que «trois ou quatre gros drones» avaient été observés au-dessus de l'aéroport.

Elle n'a pas pu dire si les drones étaient des appareils militaires ou civils.

