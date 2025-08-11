L'aéroport international Benito Juarez de Mexico a annoncé dimanche la suspension des opérations de ses terminaux aériens, en raison des fortes pluies. Les précipitations ont entraîné également des inondations sur d'importantes voies de circulation de la capitale mexicaine.

(Photo d'archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«En raison des fortes pluies de cet après-midi et des rapports faisant état d'une visibilité réduite», l'aéroport a suspendu les opérations d'atterrissage et de décollage pendant trois heures à partir de 20h53 (04h53 lundi en Suisse), a-t-il indiqué sur le réseau social X. «Des travaux d'évacuation des eaux de pluie [...] permettront de rétablir la capacité opérationnelle».

L'aéroport est l'un des plus fréquentés d'Amérique latine. Il a accueilli 45,4 millions de passagers en 2024.

L'eau tombée dimanche a atteint jusqu'à 50 centimètres de hauteur dans certaines zones de Mexico. Le gouvernement de la ville a déclenché l'alerte violette, le niveau le plus élevé, pour la zone centrale de ville de neuf millions d'habitants.