Bex – St-Maurice L'A9 toujours fermée – Trafic ferroviaire interrompu

ATS

25.2.2026 - 16:24

L'autoroute A9 est fermée mercredi après-midi entre Bex (VD) et St-Maurice (VS) en direction du Valais en raison d'un accident de la circulation. Un poids lourd est impliqué, son conducteur est légèrement blessé.

L'autoroute a été fermée et une déviation a donc été mise en place dès 13h00 environ.
Capture d'écran carte TCS situation actuelle (25.02 à 16h22)

Keystone-SDA

25.02.2026, 16:24

25.02.2026, 18:22

L'incident nécessite de déployer d'importants moyens pour le dépannage du véhicule, a indiqué la police cantonale, contactée par Keystone-ATS. L'autoroute a été fermée et une déviation a donc été mise en place dès 13h00 environ.

La perturbation devrait durer «jusqu'au début de soirée au minimum», selon un message de la police cantonale vaudoise sur X, qui prie les automobilistes d'éviter le secteur et de suivre les indications.

L'accident s'est déroulé peu avant midi sur le territoire communal de Bex. Le poids lourd est le seul véhicule impliqué.

Autre conséquence de l'accident: le trafic ferroviaire est interrompu sur la ligne Lausanne-Brigue, entre Bex et St-Maurice. Cette restriction devrait elle aussi durer plusieurs heures.

Les voyageurs peuvent trouver les informations sur le site internet des CFF.

