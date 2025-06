Profondément bouleversée par les conclusions du rapport sur les abus, l'Abbaye de Saint-Maurice (VS) a reconnu vendredi ses fautes et a demandé pardon aux victimes. Elle va s'engager à transformer en profondeur son fonctionnement, indique-t-elle dans un communiqué.

Une vue de l'Abbaye de Saint-Maurice le mercredi 22 novembre 2023 a Saint-Maurice. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une Commission de conseil en gouvernance (CCG) composée de spécialistes et présidée par un laïc indépendant pilotera un plan d'action pour que justice, écoute et vérité deviennent la règle, écrit l'Abbaye, alors qu'une conférence de presse avait lieu à Fribourg au même moment pour présenter les conclusions du groupe de travail indépendant.

«La Congrégation des chanoines de l'Abbaye de Saint-Maurice reçoit avec humilité et douleur les témoignages mentionnés et prend connaissance avec gravité et contrition des cas établis par le groupe d'experts indépendants dirigé par Pierre Aubert. Ce travail rigoureux met en lumière des faits graves, des comportements intolérables et des dysfonctionnements systémiques qui ont permis à ces actes de se produire et de perdurer», peut-on lire.

L'Abbaye «reconnaît l'existence d'une culture du silence et de la banalisation, qui a affaibli la capacité d'écoute, le sens des responsabilités, et la vigilance communautaire». L'Abbaye «n'a pas su tenir compte de signaux qui dénotaient d'attitudes parfois gravement dysfonctionnelles, et ceci d’une manière répétée».

«Honte sincère»

«A celles et ceux qui ont été victimes d'abus, nous exprimons notre profonde peine, notre honte sincère et notre demande de pardon», déclarent ses responsables dans le communiqué. «Ce rapport nous oblige à regarder en face la douloureuse réalité, à entendre ce que nous n'avons pas su écouter et à demander pardon sans condition. C'est une blessure qui nous affecte tous, mais dont les victimes restent, à jamais, les premières atteintes», affirme le chanoine Antoine Salina, cité dans le communiqué.

Consciente du «caractère défaillant de sa gouvernance passée», l'Abbaye de Saint-Maurice refuse toute forme de déni ou de repli. Elle «engage une transformation en profondeur, pour que jamais de tels actes ne puissent se reproduire, ni être ignorés, ni être couverts».

Un plan d'action a été décidé par le Conseil abbatial. Il sera mis en oeuvre par un nouvel organe, la Commission de conseil en gouvernance (CCG), composée de laïcs (hommes et femmes) et de religieux spécialisés, présidée par un laïc et intégrant l'Abbé. Il s'articulera autour de cinq priorités et selon les directives émises par la Conférence évêques suisses (CES), la Conférence centrale catholique romaine suisse (RKZ) et les Communautés religieuses catholiques de Suisse (KOVOS).

A savoir: l'accueil des victimes, la refonte de la gouvernance, la prévention et la formation, le travail de mémoire et le dialogue avec la société civile, a détaillé l'Abbaye.