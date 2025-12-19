  1. Clients Privés
Rome L’accès à la fontaine de Trevi deviendra payant pour les touristes

ATS

19.12.2025 - 16:57

Les touristes devront verser deux euros pour avoir accès à la fontaine de Trevi à Rome, à partir de février, ce qui devrait rapporter 6,5 millions d'euros par an à la Ville, a annoncé vendredi le maire de Rome Roberto Gualtieri.

L'accès à la fontaine de Trevi à Rome va bientôt coûter deux euros pour les touristes (archives).
L'accès à la fontaine de Trevi à Rome va bientôt coûter deux euros pour les touristes (archives).
ATS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

19.12.2025, 16:57

19.12.2025, 20:18

Seuls les résidents de la capitale italienne bénéficieront toujours de la gratuité. Le monument, qui attire chaque jour de vastes foules, restera visible gratuitement à distance, mais l’accès de proximité sera réservé aux détenteurs de billets, a indiqué le maire dans une conférence de presse.

«À partir du 1er février, nous introduisons un billet payant pour six sites» dans la capitale italienne, dont la fontaine de Trevi, a-t-il déclaré. L’entrée aux cinq autres (la Villa de Maxence, le Musée Napoléonien de Rome, le Musée de sculpture antique Giovanni Barracco, le Musée Carlo Bilotti et le Musée Pietro Canonica) sites coûtera cinq euros.

Bombe avant Noël. Le célèbre hôtel Castell ferme ses portes pour une durée inconnue

Bombe avant NoëlLe célèbre hôtel Castell ferme ses portes pour une durée inconnue

Ce chef-d'œuvre baroque construit sur la façade d'un palais est l'un des sites les plus populaires de Rome, rendu célèbre par «La Dolce Vita», film de Federico Fellini, dans lequel Anita Ekberg invite Marcello Mastroianni à la rejoindre dans le bassin de la fontaine. Il figure en tête de liste pour de nombreux visiteurs qui explorent la Ville éternelle.

Formuler un vœu et jeter une pièce dans l’eau est une tradition si ancrée que les autorités collectent des milliers d’euros par semaine, qui sont ensuite remis à l’association Caritas. Entre le 1er janvier et le 8 décembre, quelque neuf millions de touristes ont visité la zone juste devant la fontaine, soit une moyenne de 30.000 personnes par jour, a indiqué M. Gualtieri. La mairie avait déjà annoncé vouloir réguler l'accès à la fontaine en raison d'une trop forte affluence dans cette zone, cible de pickpockets.

«Pas idéal»

Vendredi, des centaines de touristes se pressaient autour de la fontaine, beaucoup brandissant leur téléphone pour prendre des photos. Le silence n'était rompu que par les sifflets des agents de sécurité qui régulent les flux de visiteurs et veillent au respect des règles, comme l'interdiction de boire à la fontaine.

«Ce n'est pas idéal. Ça devrait être gratuit», a estimé un touriste du Golfe en poussant sa fille dans une poussette, faisant la queue pour accéder à la zone située juste devant la fontaine. Un touriste sud-coréen a affirmé qu'il «réfléchirait» avant de revenir une fois l'accès payant.

La mairie estime que le billet d’accès à la fontaine de Trevi pourrait rapporter 6,5 millions d’euros par an, a-t-il dit. Ce n’est pas la première fois que les autorités italiennes introduisent des tarifs pour les monuments.

Le Panthéon, une église installée dans un ancien temple romain, a commencé à faire payer les visiteurs en 2023, et Venise a introduit l’an dernier un droit d’entrée touristique pendant les périodes de forte affluence.

Italie. La fontaine de Trevi rouvre et contingente les touristes

ItalieLa fontaine de Trevi rouvre et contingente les touristes

Des mesures de régulation ont également été prises par d'autres pays européens où des billets avec réservation obligatoire ont été mis en place à certaines périodes, notamment pour la visite du Louvre en France ou de la Sagrada Familia en Espagne. Selon l'ONU Tourisme, l'Europe, première destination au monde, a accueilli près de 340 millions de touristes internationaux au cours du premier semestre 2025, soit environ 4% de plus qu’en 2024 et 7% de plus qu’en 2019.

