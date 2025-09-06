  1. Clients Privés
Funiculaire de Lisbonne L’accident a été causé par la déconnexion du câble entre les deux cabines

ATS

6.9.2025 - 22:36

Le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne qui a fait 16 morts mercredi a suivi «la déconnexion du câble entre les deux cabines» qui étaient reliées, selon une note publiée samedi soir par le Bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires (GPIAAF).

Cinq Portugais et onze étrangers, dont une Suissesse, sont morts dans cet accident, qui a fait également une vingtaine de blessés, selon un dernier bilan.
Cinq Portugais et onze étrangers, dont une Suissesse, sont morts dans cet accident, qui a fait également une vingtaine de blessés, selon un dernier bilan.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.09.2025, 22:36

«L'inspection visuelle programmée, réalisée le matin du jour de l'accident, n'a détecté aucune anomalie sur le câble», précisent par ailleurs les enquêteurs de cette agence publique chargée d'une enquête dans cette première note censée refléter des constatations confirmées, et non des conclusions précises sur les causes de l'accident.

«Accident sans précédent». Le Portugal promet de faire la lumière sur le drame de Lisbonne

«Accident sans précédent»Le Portugal promet de faire la lumière sur le drame de Lisbonne

Selon les premiers élements de l'enquête révélés samedi, le choc de l'accident «s'est produit à une vitesse de l'ordre de 60 km/h» et que «tous ces événements se sont déroulés en moins de 50 secondes». Le funiculaire de la Gloria , qui dans sa configuration actuelle date de 1914, est composé de deux wagons jaunes qui montent et descendent alternativement par un système de contre-poids, un dénivelé de 45 mètres sur 276 mètres de long, «avec une inclinaison moyenne de 18%», rappellent les enquêteurs du GPIAAF.

«Les cabines sont connectées entre elles par un câble qui équilibre leur poids via une grande roue réversible située au sommet de la Calçada da Glória dans un compartiment technique souterrain», décrivent-ils aussi, soulignant que la câble reliant les deux wagons était enterré.

«Guidage totalement perdu»

«À 18h00 le 3 septembre, le funiculaire de Gloria avait ses cabines stationnées dans leurs gares respectives», poursuivent-ils, précisant que le nombre précis de passagers dans chaque cabine n'est pas connu à ce stage. Quelques minutes plus tard, les cabines commencent leur trajet mais «quelques instants après le départ et après avoir parcouru environ six mètres, (elles) perdent subitement la force d'équilibre garantie par le câble de connexion qui les unit».

«La cabine n°2 (en bas du parcours) recule brusquement (...). Quant à la cabine n°1, en haut de la Calçada da Glória, elle continue son mouvement descendant en augmentant sa vitesse», malgré les tentatives du conducteur de la freiner, décrivent les enquêteurs du GPIAAF. «Environ 170 mètres après le début de son trajet, au début de la courbe à droite que l'alignement de la Calçada présente dans sa partie finale, le véhicule, en raison de sa vitesse, a déraillé et a commencé à se renverser», ajoutent-ils encore.

Accident de Lisbonne. Une Suissesse parmi les victimes, une autre est blessée

Accident de LisbonneUne Suissesse parmi les victimes, une autre est blessée

«Le véhicule a totalement perdu son guidage, heurtant latéralement la partie supérieure de la cabine contre le mur de l'immeuble situé du côté gauche de la Calçada, ce qui a initié la destruction de la caisse en bois, puis heurtant frontalement un lampadaire public et un support du réseau aérien électrique de l'ascenseur, les deux en fonte, lesquels ont causé des dégâts très significatifs à la caisse, et terminant peu après son mouvement incontrôlé contre le coin d'un autre immeuble», concluent-ils. 

