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C'était en 1972 L'accident de télécabine le plus grave de Suisse a fait 13 morts

ATS

18.3.2026 - 17:38

Une personne a perdu la vie mercredi dans un accident de télécabine survenu dans le domaine skiable d'Engelberg-Titlis (OW). De tels incidents sont rares. En partie grâce au renforcement des réglementations après un accident tragique survenu il y a plus de 50 ans.

Betten-Bettmeralp
Betten-Bettmeralp. L'accident de téléphérique de Betten, dans le canton du Valais, photographié le 13 juillet 1972, le lendemain de ce qui fut jusqu'alors le plus grave accident de téléphérique en Europe, le câble tracteur s'est rompu. La cabine, chargée de passagers et de gravier, s'est écrasée sans freinage contre la station aval. Douze personnes ont été tuées, deux autres ont survécu mais ont été grièvement blessées. L'accident a suscité de vives critiques, tant en Suisse qu'à l'étranger, quant au manque de sécurité et a conduit à des innovations techniques en matière de sécurité dans la construction des téléphériques. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Hans Gabriel)

L'accident de téléphérique de Betten, dans le canton du Valais, photographié le 13 juillet 1972, le lendemain de ce qui fut jusqu'alors le plus grave accident de téléphérique en Europe, le câble tracteur s'est rompu. La cabine, chargée de passagers et de gravier, s'est écrasée sans freinage contre la station aval. Douze personnes ont été tuées, deux autres ont survécu mais ont été grièvement blessées. L'accident a suscité de vives critiques, tant en Suisse qu'à l'étranger, quant au manque de sécurité et a conduit à des innovations techniques en matière de sécurité dans la construction des téléphériques. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Hans Gabriel)

Photo: KEYSTONE

Betten-Bettmeralp. L'accident de téléphérique de Betten, dans le canton du Valais, photographié le 13 juillet 1972, au lendemain de la catastrophe.

L'accident de téléphérique de Betten, dans le canton du Valais, photographié le 13 juillet 1972, au lendemain de la catastrophe.

Photo: KEYSTONE

Betten-Bettmeralp. Cérémonie commémorative en hommage aux victimes de l'accident de téléphérique de Betten, survenu le 12 juillet 1972 dans le canton du Valais.

Cérémonie commémorative en hommage aux victimes de l'accident de téléphérique de Betten, survenu le 12 juillet 1972 dans le canton du Valais.

Photo: KEYSTONE

Betten-Bettmeralp
Betten-Bettmeralp. L'accident de téléphérique de Betten, dans le canton du Valais, photographié le 13 juillet 1972, le lendemain de ce qui fut jusqu'alors le plus grave accident de téléphérique en Europe, le câble tracteur s'est rompu. La cabine, chargée de passagers et de gravier, s'est écrasée sans freinage contre la station aval. Douze personnes ont été tuées, deux autres ont survécu mais ont été grièvement blessées. L'accident a suscité de vives critiques, tant en Suisse qu'à l'étranger, quant au manque de sécurité et a conduit à des innovations techniques en matière de sécurité dans la construction des téléphériques. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Hans Gabriel)

L'accident de téléphérique de Betten, dans le canton du Valais, photographié le 13 juillet 1972, le lendemain de ce qui fut jusqu'alors le plus grave accident de téléphérique en Europe, le câble tracteur s'est rompu. La cabine, chargée de passagers et de gravier, s'est écrasée sans freinage contre la station aval. Douze personnes ont été tuées, deux autres ont survécu mais ont été grièvement blessées. L'accident a suscité de vives critiques, tant en Suisse qu'à l'étranger, quant au manque de sécurité et a conduit à des innovations techniques en matière de sécurité dans la construction des téléphériques. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Hans Gabriel)

Photo: KEYSTONE

Betten-Bettmeralp. L'accident de téléphérique de Betten, dans le canton du Valais, photographié le 13 juillet 1972, au lendemain de la catastrophe.

L'accident de téléphérique de Betten, dans le canton du Valais, photographié le 13 juillet 1972, au lendemain de la catastrophe.

Photo: KEYSTONE

Betten-Bettmeralp. Cérémonie commémorative en hommage aux victimes de l'accident de téléphérique de Betten, survenu le 12 juillet 1972 dans le canton du Valais.

Cérémonie commémorative en hommage aux victimes de l'accident de téléphérique de Betten, survenu le 12 juillet 1972 dans le canton du Valais.

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA

18.03.2026, 17:38

Le plus grave accident de télécabine en Suisse s'est produit le 12 juillet 1972 dans le Haut-Valais: le câble tracteur de la télécabine reliant Betten à Bettmeralp s'est rompu. La cabine a dévalé vers la station où elle s'est écrasée. Treize personnes ont trouvé la mort dans cet accident.

Après l'accident, la confiance dans la sécurité des remontées mécaniques a chuté de manière drastique, ce qui a conduit à un renforcement des réglementations applicables aux remontées mécaniques. Les installations ont dès lors été contrôlées plus fréquemment.

Environ 2400 remontées mécaniques

Les remontées mécaniques ont une longue tradition en Suisse. Après l’ouverture de la première en 1866, l’essor des sports d’hiver a conduit à la construction d’autres remontées mécaniques, écrit le Club alpin suisse (CAS) à propos de l’histoire de ces télécabines.

Actuellement, environ 2400 installations sont en service, selon le site internet de l'Office fédéral des transports (OFT). L'OFT est responsable d'environ 650 installations qui bénéficient d'une concession fédérale. La surveillance et le contrôle des installations disposant d'autorisations cantonales relèvent du Concordat intercantonal sur les téléphériques et les téléskis (CITT).

Dans son rapport annuel 2024, le CITT indique que le nombre d’évènements et d’accidents a nettement diminué par rapport aux années précédentes. En 2024, il s'agissait de vingt blessés pour 65 évènements et accidents.

Baisse du nombre d'accidents

Plus d'un tiers de ces accidents sont dus à un comportement inapproprié des passagers, 11 ont été causés par des facteurs environnementaux et 29 entreraient dans la catégorie «causes diverses», qui comprend les pannes techniques, le manque d’entretien et les erreurs du personnel d’exploitation ou de tiers.

Selon la Suva, une personne perd la vie chaque année dans un accident du travail dans le secteur des remontées mécaniques. Durant la même période, quatre personnes deviennent invalides, indique l'assurance.

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