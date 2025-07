L'accord de plaider coupable du «cerveau» du 11-Septembre annulé

Une cour d'appel américaine a de nouveau annulé vendredi l'accord de plaider coupable de Khalid Cheikh Mohammed, considéré comme le «cerveau» des attentats du 11-Septembre 2001, retardant encore la tenue de ce procès capital devant un tribunal militaire.

les ruines des tours jumelles effondrées du World Trade Center, le 11 septembre 2001 à New York (archives). AFP/Archives

Keystone-SDA ATS

Par une majorité de deux voix contre une, la cour d'appel de Washington, la capitale, a rétabli la décision du précédent ministre de la Défense, Lloyd Austin, qui a révoqué en août 2024 les accords permettant à Khalid Cheikh Mohammed et à ses deux coprévenus de plaider coupable.

Ces accords, qui leur auraient sans doute évité d'encourir la peine capitale, ont ensuite été rétablis par une décision d'un juge militaire en novembre.

«Le ministre a agi dans les limites de ses pouvoirs légaux et nous ne souhaitons pas remettre en cause son jugement», explique la cour d'appel, concluant à une série «d'erreurs indiscutables» de la part du juge militaire.

Khalid Cheikh Mohammed, Walid bin Attash et Mustafa al-Hawsawi, tous trois détenus dans la prison de la base militaire américaine de Guantanamo, sur l'île de Cuba, sont accusés de «terrorisme» et du meurtre de près de 3000 personnes dans les attentats sur le sol américain, un des épisodes les plus traumatiques de l'histoire des Etats-Unis.

Les termes de l'accord n'avaient pas été rendus publics mais selon les médias américains, ils avaient accepté de plaider coupable d'association de malfaiteurs en échange d'une peine de prison à perpétuité, au lieu d'un procès qui aurait pu conduire à leur exécution.

Khalid Cheikh Mohammed est surtout connu en raison de la photo prise de lui le soir de sa capture en 2003, les cheveux ébouriffés et la moustache touffue, vêtu d'un pyjama blanc.

Ce Pakistanais élevé au Koweït, dit «KSM» (S pour Sheikh en anglais), a été transféré à Guantanamo en septembre 2006.