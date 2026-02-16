  1. Clients Privés
Carnet noir L'acteur américain Robert Duvall est décédé

ATS

16.2.2026 - 19:59

L'acteur américain Robert Duvall, connu notamment pour ses rôles dans «Le Parrain» et «Apocalypse Now», est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé son épouse lundi.

Robert Duvall, ici à Los Angeles lors des BAFTA en 2014, avait remporté l'Oscar du meilleur acteur en 1983 pour son rôle dans "Tendre bonheur" (archives).
Robert Duvall, ici à Los Angeles lors des BAFTA en 2014, avait remporté l'Oscar du meilleur acteur en 1983 pour son rôle dans "Tendre bonheur" (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.02.2026, 19:59

16.02.2026, 20:11

« Hier, nous avons dit adieu à mon cher mari, ami précieux et l'un des plus grands acteurs de notre époque», a écrit Luciana Duvall dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. «Bob est décédé paisiblement à la maison, entouré d'amour et de réconfort», a-t-elle ajouté.

Né en 1931, Robert Duvall avait connu son premier grand rôle dans «Du Silence et des ombres» (1962), adaptation à l'écran du chef d'oeuvre d'Harper Lee «Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur».

Francis Ford Coppola lui avait confié ses rôles les plus marquants: celui du lieutenant-colonel amateur de surf Bill Kilgore dans «Apocalypse Now «(1979) ou de l'avocat du «Parrain».

Il avait remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation en 1983 d'un ancien chanteur country devenu alcoolique dans le film «Tendre bonheur».

Egalement producteur et réalisateur, Robert Duvall avait par ailleurs dirigé cinq films.

