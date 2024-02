Kenneth Mitchell est mort le 24 février (24), vaincu par la maladie de Charcot. La famille de l’acteur a partagé la triste nouvelle dans un communiqué sur Instagram.

L'acteur de Star Trek: Discovery est décédé samedi 24 février a confirmé sa famille dans un émouvant communiqué sur Instagram.

« Le cœur lourd, nous annonçons le décès de Kenneth Alexander Mitchell, père, mari, frère, oncle, fils et ami bien-aimé», peut-on lire sur leur post.

Kenneth Mitchell a joué trois personnages klingons récurrents dans les deux premières saisons de Star Trek: Discovery. Il est également apparu dans la saison 3 en tant qu'Aurellio, un personnage dont l'utilisation d'un dispositif semblable à un fauteuil roulant correspondait à la bataille que Kenneth Mitchell a menée dans la vie réelle contre la maladie de Charcot. Parmi ses autres rôles notables, citons Eric Green dans la série télévisée Jericho sur CBS, et un petit rôle dans le film Captain Marvel de 2019 en tant que père de Carol Danvers.

Kenneth Mitchell était le père de deux enfants, Lilah et Kallum, qu'il a eus avec sa femme Susan.

« Ken était consciencieux et travailleur dans tout ce qu'il faisait, mais en tant que père, ces qualités ont trouvé leur pleine expression, poursuit le communiqué de la famille. Il était extrêmement soucieux d'être une force positive et joyeuse dans la vie de ses enfants. Indépendamment de ses handicaps ultérieurs, Ken s'est découvert une vocation supérieure, celle d'être plus pleinement lui-même pour ses enfants. Ken sera toujours fier de ce que ses enfants sont devenus.»

Kenneth Mitchell a été diagnostiqué avec la maladie de Charcot, également connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique (SLA), en 2018. Il a commencé à utiliser un fauteuil roulant en 2019 et a fait part de son diagnostic publiquement l'année suivante.

« Pendant cinq ans et demi, Ken a fait face à une série de défis terribles liés à la SLA, a écrit sa famille dans son hommage. Et dans la plus pure tradition de Ken, il a réussi à surmonter chacun d'entre eux avec élégance et détermination pour vivre une vie pleine et joyeuse à chaque instant. Ken est à jamais reconnaissant de l'immense amour et du soutien infini qu'il a reçus de sa communauté tout au long de son parcours. En particulier pour le courage, la résilience et la force dont ont fait preuve son extraordinaire épouse, sa famille et ses amis.»

