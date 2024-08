Alain Delon, la légende du cinéma, est mort

Un monstre sacré du cinéma est mort, qui fascinait et divisait à la fois: l'acteur français Alain Delon s'est éteint à l'âge de 88 ans, ont annoncé dimanche matin ses trois enfants dans un communiqué commun à l'AFP.

L'acteur Alain Delon s'est éteint à 88 ans. (archives) AFP

«Alain Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que (son chien) Loubo, ont l’immense chagrin d’annoncer le départ de leur père. Il s’est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants et des siens», affirment-ils d'une même voix dans le communiqué.

«L'acteur de "Plein soleil» et du «Samourai» s’en est allé rejoindre (la Vierge) Marie parmi ses étoiles si chères à son coeur. Sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité, dans ce moment de deuil extrêmement douloureux", poursuivent les trois enfants. L'acteur est décédé «très tôt au milieu de la nuit», ont-ils précisé.

Guerre fratricide

Rarissime au cinéma depuis la fin des années 90, Alain Delon avait fait les gros titres à l'été 2023 quand ses trois enfants avaient porté plainte contre sa dame de compagnie, Hiromi Rollin, parfois décrite comme sa compagne, suspectant un abus de faiblesse.

Ses trois enfants s'étaient ensuite menés une guerre fratricide par médias et justice interposés, se disputant sur l'état de santé de la star, qui souffrait d'un lymphome et avait fait un AVC en 2019.

En mai 2019, il était revenu goûter aux lumières du tapis rouge cannois pour recevoir une Palme d'or d'honneur, entre larmes et discours aux accents testamentaires: «C'est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant», avait réagi l'acteur de «Plein soleil» (1960), film qui lui donna une aura internationale, «Rocco et ses frères» (1960) et «Le Guépard» (1963), ou «La piscine» (1969).

Alain Delon dans «Plein Soleil», tourné en 1960. (archives) sda

