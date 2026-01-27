  1. Clients Privés
Solidarité L'action «2 fois Noël» a rapporté 364 tonnes de denrées et produits

ATS

27.1.2026 - 10:26

Particuliers et entreprises ont offert 364 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène pour l'action «2 fois Noël». Ils seront distribués en Suisse. Quelque 214'000 francs ont été récoltés pour les projets d'aide hivernale de la Croix-Rouge à l'étranger.

Les denrées alimentaires et les produits d'hygiène récoltés seront préparés pour la distribution à partir de février par quelque 500 bénévoles (archives).
ATS
ATS

Keystone-SDA

27.01.2026, 10:26

Entre le 24 décembre et le 18 janvier, des particuliers ont fait don de 50'900 colis, a indiqué mardi la Croix-Rouge suisse (CRS). De nombreuses entreprises ont aussi participé à cette campagne de solidarité. Cette 29e édition a été à nouveau organisée par la CRS, la SSR, Coop et La Poste.

Selon la CRS, les produits seront préparés pour la distribution à partir de février par quelque 500 bénévoles. Les associations cantonales de la Croix-Rouge distribueront ensuite les denrées alimentaires et les produits d'hygiène directement aux personnes touchées par la pauvreté ou par l'intermédiaire d'institutions telles que les soupes populaires ou les foyers pour femmes.

Cette action apporte une aide ponctuelle aux personnes concernées. Selon la CRS, 708'000 personnes vivaient dans la pauvreté en Suisse en 2023. L'action «2 fois Noël» apporte également son aide à l'étranger: des dons en argent permettent de soutenir environ 3000 personnes en Arménie, en Bosnie-Herzégovine, au Kirghizistan et en Moldavie.

