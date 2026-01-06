L'association Birdlife mène à nouveau son action «Oiseaux en hiver» du 9 au 11 janvier. Petits et grands à travers la Suisse sont invités à observer pendant une heure les oiseaux dans leur jardin, sur leur balcon ou dans un parc.

L'an passé, le moineau avait été l'oiseau le plus souvent observé lors de l'action "Oiseaux en hiver" (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

En hiver, d'autres oiseaux sont visibles dans les milieux construits qu'au printemps ou en été, comme les tarins des aulnes, l'épervier d'Europe, le pic épeiche ou la sittelle torchepot, explique mardi l'association dans un communiqué.

Pour participer, il suffit de noter pendant une heure tous les oiseaux observés et de communiquer ses observations avant le 11 janvier en ligne ou via l'application «Guide des oiseaux de BirdLife Suisse».

Les débutants sont les bienvenus. Pour faciliter la participation, BirdLife Suisse met à disposition une série d'aides à l'identification.

