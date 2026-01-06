  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ornithologie L'action «Oiseaux en hiver» aura lieu en fin de semaine

ATS

6.1.2026 - 09:09

L'association Birdlife mène à nouveau son action «Oiseaux en hiver» du 9 au 11 janvier. Petits et grands à travers la Suisse sont invités à observer pendant une heure les oiseaux dans leur jardin, sur leur balcon ou dans un parc.

L'an passé, le moineau avait été l'oiseau le plus souvent observé lors de l'action "Oiseaux en hiver" (archives).
L'an passé, le moineau avait été l'oiseau le plus souvent observé lors de l'action "Oiseaux en hiver" (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.01.2026, 09:09

06.01.2026, 09:10

En hiver, d'autres oiseaux sont visibles dans les milieux construits qu'au printemps ou en été, comme les tarins des aulnes, l'épervier d'Europe, le pic épeiche ou la sittelle torchepot, explique mardi l'association dans un communiqué.

Pour participer, il suffit de noter pendant une heure tous les oiseaux observés et de communiquer ses observations avant le 11 janvier en ligne ou via l'application «Guide des oiseaux de BirdLife Suisse».

Les débutants sont les bienvenus. Pour faciliter la participation, BirdLife Suisse met à disposition une série d'aides à l'identification.

birdlife.ch/oiseaux-hiver

Les plus lus

Manquement constaté : «Nous regrettons amèrement»
Crans-Montana: les langues se délient – Plainte pénale déposée
La Commune «assumera toute la responsabilité que la justice déterminera»
Un terrible deuil frappe Pierre Perret
Les écoles fermeront lors du deuil national
Contrôles de sécurité incendie en Valais: communes «dépassées»