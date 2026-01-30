  1. Clients Privés
Carnet noir L'actrice canadienne Catherine O'Hara est décédée

ATS

30.1.2026 - 20:20

L'actrice canadienne Catherine O'Hara est décédée à l'âge de 71 ans, a indiqué son manager à Variety, confirmant une information donnée par plusieurs médias américains. Elle était notamment connue pour ses rôles dans «Beetlejuice» et «Maman, j'ai raté l'avion!».

Le grand public se souvient notamment du rôle de Catherine O'Hara dans "Maman, j'ai raté l'avion". On la voit ici l'an dernier, jeune septuagénaire.
Le grand public se souvient notamment du rôle de Catherine O'Hara dans "Maman, j'ai raté l'avion". On la voit ici l'an dernier, jeune septuagénaire.
ATS

Keystone-SDA

30.01.2026, 20:20

30.01.2026, 20:38

Catherine O'Hara était également apparue ces dernières années dans les séries «Bienvenue à Schitt's Creek» et «The Studio». Aucun détail n'a été communiqué dans l'immédiat sur la cause de sa mort.

La native de Toronto avait interprété le rôle de Delia Deetz dans «Beetlejuice» de Tim Burton en 1988, rôle qu'elle a retrouvé dans la suite «Beetlejuice Beetlejuice» en 2024.

Dans «Maman, j'ai raté l'avion!» et sa suite «Maman, j'ai encore raté l'avion!», réalisés par Chris Columbus en 1990 et 1992, elle a donné ses traits à Kate McCallister, la maman du personnage principal, Kevin, interprété par Macaulauy Culkin.

