L'actrice Nadia Farès est décédée après son accident en piscine

L'actrice Nadia Farès, retrouvée inconsciente dans une piscine parisienne il y a une semaine et plongée depuis dans le coma, est décédée vendredi à 57 ans, ont annoncé ses filles à l'AFP.

Nadia Farès est décédée des suites d'un accident. IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA ATS

«C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès ce vendredi de Nadia Farès. La France a perdu une grande artiste, mais pour nous, c'est avant tout une mère que nous venons de perdre», ont écrit Cylia et Shana Chasman.