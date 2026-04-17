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Carnet noir L'actrice Nadia Farès est décédée après son accident en piscine

ATS

18.4.2026 - 00:31

L'actrice Nadia Farès, retrouvée inconsciente dans une piscine parisienne il y a une semaine et plongée depuis dans le coma, est décédée vendredi à 57 ans, ont annoncé ses filles à l'AFP.

Nadia Farès est décédée des suites d'un accident.
Nadia Farès est décédée des suites d'un accident.
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

18.04.2026, 00:31

18.04.2026, 07:28

«C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès ce vendredi de Nadia Farès. La France a perdu une grande artiste, mais pour nous, c'est avant tout une mère que nous venons de perdre», ont écrit Cylia et Shana Chasman.

Aucune infraction relevée. L'actrice Nadia Farès retrouvée inconsciente dans une piscine

Aucune infraction relevéeL'actrice Nadia Farès retrouvée inconsciente dans une piscine

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