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Aucune infraction relevée L'actrice Nadia Farès retrouvée inconsciente dans une piscine

ATS

14.4.2026 - 21:07

L'actrice Nadia Farès a été hospitalisée après avoir été retrouvée inconsciente dans une piscine parisienne, a appris mardi l'AFP auprès du parquet de Paris. Ce dernier a confirmé une information du Parisien.

Nadia Farès quitte le défilé de la collection prêt-à-porter Christian Dior automne-hiver 2024-2025, présenté mardi 27 février 2024 à Paris.
Nadia Farès quitte le défilé de la collection prêt-à-porter Christian Dior automne-hiver 2024-2025, présenté mardi 27 février 2024 à Paris.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.04.2026, 21:07

Les faits remontent au 12 avril. L'actrice qui nageait dans une piscine de Paris, a été observée par plusieurs personnes en position de yoga au fond de l'eau. «Remontée à la surface, inconsciente», elle a d'abord été prise en charge par les pompiers puis conduite à l'hôpital, a indiqué le parquet.

Une enquête a été confiée au commissariat du IXe arrondissement de Paris. Selon le parquet, «aucune infraction n'a été relevée à ce stade».

Née en 1968 à Marrakech, Nadia Farès grandit à Nice avant de déménager à Paris pour tenter une carrière artistique. Elle débute au cinéma dans les années 1990 en jouant pour des réalisateurs de renom comme Alexandre Arcady, Claude Lelouch ou Bernie Bonvoisin.

Elle s'impose finalement aux yeux du grand public en 2001 grâce à son rôle dans «Les rivières pourpres» de Mathieu Kassovitz, aux côtés de Jean Reno et Vincent Cassel. Ce rôle lui ouvre les portes de l'international et elle poursuit sa carrière dans des films d'action anglo-saxons tout en jouant dans des comédies françaises.

À partir de 2009, elle décide de mettre sa carrière entre parenthèse pour des raisons personnelles. Elle effectue un retour en 2016, pour la série Netflix «Marseille», dans laquelle elle joue la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône aux côtés de Gérard Depardieu et Benoit Magimel.

Elle a ensuite joué dans des séries, des téléfilms ou des films destinées aux plateformes de streaming.

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