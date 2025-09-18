Le corps retrouvé dans le coffre d'une Tesla immatriculée au nom du chanteur D4vd a été identifié. Il s'agit de Celeste Rivas, une adolescente de 15 ans portée disparue depuis deux ans.

L'ado retrouvée morte dans le coffre de la voiture de D4vd a été identifiée L'ado retrouvée morte dans le coffre de la voiture de D4vd a été identifiée 18.09.2025

Covermedia Covermedia

Les autorités californiennes ont identifié le corps de l'adolescente retrouvée dans le coffre d'une Tesla appartenant au chanteur D4vd.

Celeste Rivas, 15 ans, a disparu aux alentours du lac Elsinor en Californie en 2024 alors qu'elle n'avait que 13 ans. Son corps mutilé a été retrouvé la semaine dernière dans le coffre d'une Tesla qui se trouvait dans une fourrière à Hollywood Hills. La voiture était enregistrée au nom du chanteur de 20 ans, dont l'état civil est David Anthony Burke.

La voiture était enregistrée au nom du chanteur de 20 ans, dont l'état civil est David Anthony Burke. Covermedia

Elle avait un tatouage sur l'index droit qui disait « Shhh... », similaire à celui de D4vd, a rapporté TMZ, notant que d'autres célébrités ont le même tatouage, y compris Rihanna et Lindsay Lohan. La mère de la défunte a déclaré au média que sa fille avait eu un petit ami nommé David.

Le corps de l'adolescente a été retrouvée vêtu d'un débardeur, d'un legging noir, d'un bracelet jaune et de boucles d'oreilles similaires en métal. Son cadavre était enveloppé dans du plastique et était en état de décomposition avancé lorsque les policiers ont ouvert le coffre avant du véhicule, avertis qu'une odeur nauséabonde s'en dégageait.

Aucune arrestation n'a été effectuée en rapport avec cette découverte et D4vd « coopère avec les autorités », a déclaré un porte-parole du chanteur à NBC 4.

Entre-temps, D4vd a été retiré d'une campagne publicitaire de Crocs et Hollister, quelques jours seulement après qu'ils l'ont annoncé comme le visage de leur collaboration Dream Drop. Le chanteur de hip-hop est actuellement en tournée et les billets pour son Withered 2025 World Tour sont à cette heure toujours en vente.