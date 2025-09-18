L'ado retrouvée morte dans le coffre de la voiture de D4vd a été identifiée

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Disparue depuis deux ans L'ado retrouvée morte dans le coffre de la voiture de D4vd a été identifiée

Covermedia

18.9.2025 - 11:32

Le corps retrouvé dans le coffre d'une Tesla immatriculée au nom du chanteur D4vd a été identifié. Il s'agit de Celeste Rivas, une adolescente de 15 ans portée disparue depuis deux ans.

L'ado retrouvée morte dans le coffre de la voiture de D4vd a été identifiée

L'ado retrouvée morte dans le coffre de la voiture de D4vd a été identifiée

L'ado retrouvée morte dans le coffre de la voiture de D4vd a été identifiée

18.09.2025

Covermedia

18.09.2025, 11:32

18.09.2025, 12:31

Les autorités californiennes ont identifié le corps de l'adolescente retrouvée dans le coffre d'une Tesla appartenant au chanteur D4vd.

Celeste Rivas, 15 ans, a disparu aux alentours du lac Elsinor en Californie en 2024 alors qu'elle n'avait que 13 ans. Son corps mutilé a été retrouvé la semaine dernière dans le coffre d'une Tesla qui se trouvait dans une fourrière à Hollywood Hills. La voiture était enregistrée au nom du chanteur de 20 ans, dont l'état civil est David Anthony Burke.

La voiture était enregistrée au nom du chanteur de 20 ans, dont l'état civil est David Anthony Burke.
La voiture était enregistrée au nom du chanteur de 20 ans, dont l'état civil est David Anthony Burke.
Covermedia

Elle avait un tatouage sur l'index droit qui disait « Shhh... », similaire à celui de D4vd, a rapporté TMZ, notant que d'autres célébrités ont le même tatouage, y compris Rihanna et Lindsay Lohan. La mère de la défunte a déclaré au média que sa fille avait eu un petit ami nommé David.

Le corps de l'adolescente a été retrouvée vêtu d'un débardeur, d'un legging noir, d'un bracelet jaune et de boucles d'oreilles similaires en métal. Son cadavre était enveloppé dans du plastique et était en état de décomposition avancé lorsque les policiers ont ouvert le coffre avant du véhicule, avertis qu'une odeur nauséabonde s'en dégageait.

Aucune arrestation n'a été effectuée en rapport avec cette découverte et D4vd « coopère avec les autorités », a déclaré un porte-parole du chanteur à NBC 4.

Entre-temps, D4vd a été retiré d'une campagne publicitaire de Crocs et Hollister, quelques jours seulement après qu'ils l'ont annoncé comme le visage de leur collaboration Dream Drop. Le chanteur de hip-hop est actuellement en tournée et les billets pour son Withered 2025 World Tour sont à cette heure toujours en vente.

Les plus lus

L'ado retrouvée morte dans le coffre de la voiture de D4vd a été identifiée
Les révélations explosives de la légende du tennis Björn Borg !
Elle est la première Miss Italie à porter cet «accessoire» – «Cela me rend unique»
Pascal Praud outré: «C'est une déclaration de guerre» et «c'est une honte»
Le souffle de la colère sociale réinvestit la rue en France
La police vaudoise met en garde les détenteurs d'armes à feu